Cuneo, si chiude l'Arena Live Festival: comici di successo e un tributo a Beethoven

Il progetto, capace di offrire una proposta artistica a 360°, favorirà anche la partecipazione di aree più periferiche della città. Per questo motivo l'evento conclusivo di sabato 12 settembre, inizialmente previsto presso l’area spettacoli del Pala Ubi Banca di San Rocco Castagnaretta e concepito come una grande festa per tutti, è stato delocalizzato a Cuneo.

Dopo l’annuncio online i posti per l’evento di Dario Ballantini sono andati esauriti in poche ore, ma restano ancora disponibili alcuni biglietti per Stefano Chiodaroli e Max Cavallari: per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail con le proprie generalità all’indirizzo arenalivefestival@gmail.com.