"Incantevole Natale" conquista Savigliano: famiglie protagoniste tra magia e solidarietà

Un successo che ha il sapore della tradizione e il calore della comunità. L'edizione 2025 di "Incantevole Natale" ha richiamato numerose famiglie nell'Ala di piazza del Popolo, trasformata per l'occasione in un autentico villaggio natalizio. I numeri raccontano una partecipazione entusiasta: 400 letterine indirizzate a Babbo Natale, 15 espositori con creazioni artigianali e decine di laboratori creativi che proseguiranno fino al 19 dicembre coinvolgendo anche le classi della scuola primaria.

La kermesse, organizzata da Fondazione Ente Manifestazioni e Comune di Savigliano, ha saputo unire intrattenimento e solidarietà grazie alla raccolta di giocattoli per il Centro Aiuto alla Vita, alle attrazioni del Ludobus e alle merende offerte da Pro Loco e Gruppo Alpini.

Il calendario natalizio saviglianese prosegue con appuntamenti imperdibili. Sabato 20 dicembre, alle 18, piazza del Popolo si illuminerà con le fontane luminose "Acqua e fuoco in concerto" della Pro Loco, mentre alle 21 il Teatro Milanollo ospiterà il Free Voices Gospel Choir ad ingresso libero. Domenica 21, alle 11, l'evento più atteso dai bambini: la calata di Babbo Natale dalla Torre civica, con animazione di Trs Radio e ristoro degli Alpini. Martedì 23 dicembre la Santa Claus Band animerà le vie del centro dalle 10 alle 13, nel pomeriggio i folletti porteranno la magia natalizia ai piccoli pazienti dell'Ospedale SS. Annunziata, e la serata si concluderà al Milanollo con il concerto "Joy to the World" della Corale Vox Armonica.