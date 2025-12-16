L'Asl CN1 ringrazia l'ospedale di Savigliano: riconoscimento Agenas per gli ottimi risultati

La Direzione Generale dell'Asl CN1 ha convocato per giovedì 18 dicembre, alle ore 13, un incontro presso la Sala Congressi dell'ospedale di Savigliano con i direttori di struttura e i coordinatori del nosocomio. L'occasione è quella di esprimere un sentito ringraziamento al personale per l'impegno profuso, che ha permesso alla struttura di ottenere un eccellente riscontro da parte di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) nell'analisi di alcuni importanti indicatori di performance.

L'appuntamento rappresenterà anche un momento di aggiornamento sul percorso relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Pianura, progetto strategico per il futuro della sanità territoriale. L'incontro si concluderà entro le ore 14.