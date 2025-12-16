Un nuovo rifrattometro per l'Oculistica di Savigliano: il dono degli Amici dell'Ospedale

Venerdì 19 dicembre alle ore 11 sarà inaugurato presso il reparto di Oculistica dell'ospedale di Savigliano un nuovo rifrattometro, strumento diagnostico fondamentale per la misurazione dei difetti visivi.
L'apparecchiatura è stata donata dall'Associazione Amici dell'Ospedale, che conferma ancora una volta il proprio impegno a sostegno della sanità locale e del miglioramento dei servizi offerti ai pazienti del nosocomio saviglianese.
Il rifrattometro consentirà agli specialisti del reparto di effettuare esami più rapidi e accurati, contribuendo a innalzare ulteriormente la qualità dell'assistenza oculistica sul territorio.