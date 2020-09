“ Mi piace far stare bene le persone ”.

Per alcune la scelta della scuola è arrivata durante l’ultimo anno delle medie ma molte sono state quelle che, iscritte ad un percorso che non le rappresentava più, hanno preso la decisione coraggiosa di cambiare indirizzo di studi ed impegnarsi nel settore dell’estetica.

Il corso di Estetista (Qualifica triennale di Estetista Erogazione dei servizi di trattamento estetico) dura tre anni e possono iscriversi gratuitamente tutti i giovani da 14 a 24 anni in possesso della sola licenza media inferiore.

Anatomia, fisiologia e dermatologia, Capacità personali, Chimica e cosmetologia, Storia, Economia e lavoro, Gestione del servizio, Igiene e sicurezza del servizio, Laboratorio cure estetiche, Lingua inglese, Lingua italiana, Matematica, Scienze, Sicurezza, Tecnologie informatiche, Cittadinanza sono le materie del primo anno e la didattica attiva è un metodo che mette in sinergia le materie di base e quelle professionalizzanti con un obiettivo finale, proprio con questo metodo è stato realizzato “l’arte del make-up”: prima una ricerca storica su un pittore e un quadro, poi la rielaborazione dei contenuti in lingua italiana, la trasformazione in una relazione digitale durante le ore di informatica e, solo a questo punto, le ragazze sono entrate nel laboratorio di estetica e ispirandosi al lavoro della make-up artist Lexie Lazer, hanno studiato e realizzato trucchi è il caso di dirlo, “a regola d’arte”, che riprendevano i quadri scelti.