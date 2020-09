A Mondovì l'omaggio agli eroi della Resistenza nel giardino "Salvo d'Acquisto"

Si ripete, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 15, l’omaggio agli eroi della Resistenza ai nazisti, ricordati a Piazza, nel giardino “Salvo d’Acquisto”: il col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, di famiglia monregalese fin dal 1200 ed il vice Brig. dei Carabinieri Salvo d’Acquisto.

Ad intitolare l’area al sottufficiale dell’arma benemerita fu l’Amministrazione Comunale Gasco, su proposta della associazione “Amici di Piazza” presieduta allora dal comm. Secondino Origlia. Nel parco si inserì successivamente il monumento ai due valorosi militari, opera dell’artista cuneese Giovanni Gagino, con sullo sfondo scene in affresco del Mausoleo delle Fosse Ardeatine e della torre di Palidoro, realizzate dal frescante Enrico Roà. Vicino un gallo in ferro di Francesco Russo Buròt, a richiamare la Libertà nata dal sacrificio di chi lottò contro la tirannide nazifascista. Di norma il ricordo si ripeteva annualmente in tempi vicini alla ricorrenza delle Fosse Ardeatine. Quest’anno i problemi legati alla pandemia non hanno concesso di rispettare la data ed stato scelto un giorno prossimo alla fucilazione del Carabiniere.

“Non essendo possibile alle scuole disporre la presenza di classi, in dipendenza delle norme anti-coronavirus, abbiamo scelto di effettuare l’incontro al pomeriggio-spiegano i dirigenti della onlus che trae la dizione dal col. Montezemolo- Lo guideranno due studentesse del Liceo Classico, Maddalena Lanfranco ed Elisa Olmo, mentre un compagno di classe, Riccardo Somà, suonerà i rituali segnali militari con il flauto. Un altro liceale, Matteo Prucca, proporrà una sua riflessione sui valori sociali scaturiti dagli ideali resistenziali. La orazione ufficiale sarà tenuta dal dott. Calandri, direttore emerito dell’Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Cuneo. Sono state assicurate delegazioni ufficiali della Regione Piemonte con il Consigliere Bongioanni, della Provincia di Cuneo, dei Comuni decorati quali Boves, Cuneo, Ceresole d’Alba, Clavesana, Ceva, Bra, Castellino Tanaro e molti altri. Presenzieranno le associazioni Partigiane, con il Presidente Regionale FVL Anacar e la Presidente Provinciale ANPI Biancotto, nonché quelle d’Arma, prima fra tutte quella dei Carabinieri in congedo, con il Presidente Diodoro Fusco. Sono attese specialmente presenze dei familiari dei caduti Partigiani di Piazza”.Concluderà un momento di preghiera interconfessionale.