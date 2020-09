Alba, il mercato del sabato è tornato in via Maestra. Banchi più piccoli per garantire le distanze

L’allestimento delle bancarelle questa mattina in via Vittorio Emanuele

E’ iniziato come sempre alle prime luci del mattino il lavoro di montaggio della sessantina di bancarelle del mercato cittadino, che oggi, sabato 12 settembre, hanno fatto il loro ritorno nei loro abituali spazi di via Maestra e in piazza Duomo dopo un’assenza forzata iniziata nei primi giorni del marzo scorso, col lockdown disposto dal governo per arginare l’emergenza sanitaria.

Da oggi il rientro tra gli antichi palazzi, i caffè e i negozi del salotto cittadino, regolato però dalle misure di sicurezza che in queste settimane il Comune ha condiviso con le associazioni di categoria del commercio ambulante.

Identico il numero di banchi – con un piccolo alleggerimento su via Maestra, tramite lo spostamento di tre esercenti in piazza Duomo –, ma questi sono stati ridimensionati nel loro ingombro, ridotto a una larghezza massima di due metri, per garantire maggiore spazio e un più fluido passaggio delle persone.

Sempre in via Vittorio Emanuele II sono stati intanto istituiti due diversi sensi di marcia obbligatori per i pedoni, mentre sempre con l’obiettivo di garantire un maggiore distanziamento interpersonale tra gli avventori in piazza Duomo è stata scelta una disposizione delle bancarelle a ferro di cavallo,