Aperta una call per proposte di laboratori da svolgersi nello spazio Dfactory di Dronero

È aperta a tutti i professionisti e alle associazioni del territorio la call per raccogliere proposte di laboratori da svolgersi nello spazio Dfactory di Dronero, il centro aggregativo dove bambini e ragazzi trovano attività educative, sociali e culturali pensate apposta per loro. L’attività vuole incentivare il protagonismo giovanile e associativo e incoraggiare a realizzare idee, proposte e attività per la collettività all’interno degli spazi rinnovati. L’attività laboratoriale da proporre, per cui è previsto un piccolo contributo, dovrà necessariamente svolgersi nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.

Il format di candidatura è accessibile al link www.bit.ly/3QtPvru. Sempre all’interno di Dfactory partirà a breve un corso di disegno per bambini e bambine tra gli 8 e i 12 anni. Il corso è gratuito e i posti sono limitati. Per iscriversi è possibile inviare una mail a dfactory.zone@gmail.com oppure un messaggio whatsapp al numero 324/5955585.

“La call vuole essere uno strumento per aprire l’utilizzo di Dfactory al territorio e dare accesso allo spazio riqualificato a realtà differenti favorendo l’incontro tra famiglie e realtà del territorio e mettendo lo spazio a disposizione di più realtà o singoli individui – affermano i responsabili di Dfactory -. L’attività da proporre deve durare circa un’ora e mezza e deve coinvolgere almeno 20 bambini tra i 6 e gli 11 anni o ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Le attività si svolgeranno tutte all’interno della sala Dfactory dove sarà sempre presente un educatore a supporto. Saranno valutate dalla commissione tutte le proposte e scelte quelle più in linea con lo spazio Dfactory”.

Sempre all’interno di Dfactory è in partenza il corso di disegno gratuito per bambini tra gli 8 e i 12 anni che si articola in sei incontri pomeridiani per esplorare il mondo del disegno, stare insieme e imparare nuove tecniche. Il corso è in programma giovedì 16 e 30 aprile e giovedì 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 16.30 alle 18.

Spazio Dfactory si trova all’interno della sala Milli Chegai, in via IV Novembre 7 a Dronero. Lo Spazio nasce da una coprogettazione tra Comune di Dronero, Noau | Officina Culturale, Cooperativa Momo, IC Giovanni Giolitti e Parrocchia SS. Andrea e Ponzio che ha portato l’ideazione di una strategia pluriennale di attività. Grazie alle risorse ottenute dal bando “Spazio Giovani” di Fondazione CRC è stato possibile finanziare i primi due anni di apertura, seguiti dalla terza annualità finanziata grazie a risorse di Fondazione CRT – bando “Il mio posto nel mondo”. Fin dall’inizio, il Comune di Dronero ha sostenuto con le proprie risorse parte delle attività svolte nello spazio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti visitare il sito internet www.dfactory.zone, scrivere a dfactory.zone@gmail.com