Grave incidente nella mattina di oggi, lunedì 14 settembre, intorno alle ore 8. Un ragazzo, probabilmente uno studente, di 16 anni è stato coinvolto in un incidente con un'auto mentre era a bordo della sua moto.

Il sinistro si è verificato a Villafalletto all'altezza dell'incrocio tra via Fossano e via Cuneo. Il ragazzo è stato elitrasportato con vari traumi al Cto di Torino. Le sue condizioni sarebbero gravi: al momento è in codice rosso, in stato di coscienza.