Scorci di Langhe e Roero nel nuovo spot di Relais & Châteaux Italia, firmato da Lavezzo Studios e Fiorenzo Calosso

E' appena partita la nuova campagna di comunicazione di Relais & Châteaux, brand mondiale noto a chiunque si occupi di accoglienza, o a chi nel viaggiare ricerchi eleganza ed esclusività: si tratta infatti di un'associazione che comprende quasi 600 dimore di charme distribuite nei cinque continenti.

Relais & Châteaux è un collante tra persone, residenze storiche, valori autentici: un invito a scoprire l'arte del buon vivere, valorizzando la diversità culturale di ogni specifico luogo. Nel video “Meravigliosa Italia” che è stato appena lanciato sui social per promuovere le sedi italiane di Relais & Châteaux, tra Venezia e le Dolomiti, tra la Toscana e la Costiera Amalfitana, fanno capolino anche le Langhe e il Roero.

Ma la vera sorpresa è nel dietro le quinte di questa realizzazione: a produrre le immagin isono stati professionisti albesi, Lavezzo Studios e il direttore della fotografia Fiorenzo Calosso.

“Questo spot promozionale è solo la punta di un iceberg: infatti è una selezione delle più belle immagini tratte dalla documentazione di moltissime dimore presenti in Italia e nei paesi che si aaffacciano sul Mar mediterraneo, Turchia, Marocco, Slovenia, Croazia, Libano, Malta e Grecia. Per il nostro team è stata una grande soddisfazione e occasione di crescita, l'orgoglio più grande oggi è quello di raccontare anche casa nostra - le Langhe e il Roero - insieme ai luoghi più suggestivi d'Italia”.

Lo spot ha appena iniziato il suo percorso di diffusione nel mondo: verrà divulgato attraverso i vari canali di Relais & Châteaux e nelle tante occasioni ed eventi internazionali legati al brand.

Paesaggi, cucina, cultura, turismo esperienziale: sono i cardini dai quali si deve rimettere in moto lamacchina dell'accoglienza, in Italia come nell'albese.

Questo il link per visionare lo spot “Meravigliosa Italia” sulla pagina ufficiale: https://www.facebook.com/relaischateaux.it/posts/2876875349226286



Un Video per Ripartire



La campagna video di Relais & Châteaux è l'esempio di come si possa ripartire utilizzando i nuovi media. A tal proposito, forti dell'esperienza che i Lavezzo Studios hanno maturato, in un anno di innegabile difficoltà che sta colpendo soprattutto il settore turistico e dell'ospitalità, i fondatori hanno pensato a un modo concreto per sostenere la piccola imprenditoria locale.

Riccardo Lavezzo spiega il suo intento: “Vorremmo mettere a disposizione della nostra comunità il patrimonio di conoscenze e di pratiche che abbiamo maturato in tanti anni diesperienze lavorative tra le eccellenze dell'hospitality: la nostra terra ci ha dato tanto evorremmo restituirle qualcosa in questo momento di maggiore difficoltà”.

“Abbiamo condiviso questa decisione con il nostro staff - che oggi è composto da una decina di professionisti - e abbiamo pensato a delle soluzioni video a cui qualunque albergatore, ristoratore o altro operatore turistico potrà aderire, ovviamente modulandolo sulle proprie necessità. Noi realizzeremo le riprese presso la struttura, ci occuperemo della post-produzione e consegneremo i video e le immagini utilizzabili dai soggetti sui propri siti, social network o altre vetrine di comunicazione. Sono previsti pagamenti e soluzioni agevolate. L'obiettivo è quindi di dare sostegno ai piccoli imprenditori dell'ospitalità, affinché la macchina locale dell'accoglienza, grazie a nuovi strumenti di comunicazione, possa presto tornare a pieno regime".

Per informazioni: info@lavezzostudios.com Per visionare alcune realizzazioni: www.lavezzostudios.com – www.calosso.com