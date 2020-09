Ultimi giorni per aderire alla Bra Photo Marathon

L’associazione ArteMidì in collaborazione con il comune di Bra e Radio BraontheRocks è lieta di annunciare la seconda edizione della Bra Photo Marathon.

La maratona fotografica si svolgerà̀ il 4 ottobre, a Bra con sede l’ufficio turistico. Verranno forniti cinque temi nel corso della giornata, uno di questi ideato da radio BraontheRocks che collabora a questa iniziativa e il vostro compito dei concorrenti sarà quello di realizzare uno scatto per ciascuno interpretandoli in modo originale! Intanto sarà possibile visitare Bra, magnifica cittadina, che in quel giorno aprirà̀ e animerà̀ i suoi meravigliosi cortili per la manifestazione “Da Cortile a Cortile” e tante altre iniziative.

Può partecipare chiunque anche solo con lo smartphone. Inoltre, quest’anno è stata aperta una sezione Kids quindi anche i bambini possono gareggiare!

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre, è possibile compilare il modulo di iscrizione visitando il seguente sito che trovate anche indicato sulla pagina Instagram dell’associazione.

https://braphotomarathon.wordpress.com/2019/03/27/come-partecipare/

instagram: artemidi_eventi

facebook: ArteMidì