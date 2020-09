Ecco come il Coronavirus può incidere sul risultato delle elezioni

Il Coronavirus complica il voto che si terrà domenica 20 settembre - dalle 7 alle 23 - e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 e non solo per le disposizioni di sicurezza sanitaria da mettere in atto nei seggi.

Per esempio, i malati di Covid 19 che si trovano in ospedale oppure a casa per la quarantena o per un isolamento fiduciario, come potranno votare? E quanti di loro hanno eseguito le procedure per poter esercitare il proprio diritto di cittadino?

A vedere i numeri ben pochi.

Infatti per poter votare al proprio domicilio era necessario fare una richiesta entro il 15 settembre e risulta che - sul territorio dell’Asl 1 - solo otto persone hanno fatto domanda per poter votare da casa. I dati dei tre comuni capofila presi a riferimento, parlano chiaro: sono sei le persone che - colpite da una restrizione da Covid 19 - voteranno da casa nella zona di Cuneo, una in quella di Mondovì e una per Saluzzo.

Una percentuale davvero esigua, che potrebbe anche falsare il voto su referendum e Comuni in Granda.

La legge prevede che il voto sia raccolto dal Presidente del seggio speciale, istituito presso la sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio dell’elettore, assicurandogli, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze delle sue condizioni di salute. Anche chi è in ospedale - ed ha fatto richiesta entro i termini previsti - potrà usufruire di questo servizio.

Le schede votate saranno poi raccolte e custodite dal Presidente e riportate all’ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate.

Un altro punto interrogativo riguarda le così dette persone a rischio, innanzitutto gli over 60: sfideranno l’attesa fuori dal seggio - che potrebbe non essere breve - per poter votare? Forse non tutti saranno disposti a farlo.