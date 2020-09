Paola Civallero nuovo pediatra a Caraglio

Dal 1 ottobre si inserisce quale pediatra di libera scelta la Dr.ssa Paola Civallero che presterà la propria attività presso l’ambulatorio di Caraglio Via C.L.N. n° 38 (tel. Studio 3246392477 Mail paola.civallero@gmail.com) con i seguenti orari previo appuntamento al 0171 1988016:

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Si comunica inoltre che sempre dal 1 ottobre cesserà l’incarico provvisorio la Dott.ssa Agnese Beltramo.

Gli assistiti della Dott.ssa Beltramo dovranno effettuare la scelta di un nuovo Pediatra o MMG tra quelli disponibili nel distretto. Occorrerà presentarsi allo sportello dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Gli orari degli sportelli:

CARAGLIO – Via Valgrana 6 dal martedì al venerdì 8.00/11.30 c/o Presidio Sanitario zona retrostante Poliambulatori

BORGO SAN DALMAZZO – Piazza don R. Viale 2 dal lunedì al venerdì 8.00/12.30

BUSCA – Corso Giolitti 33 dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 CUNEO – Via C. Boggio 12 dal lunedì al venerdì h. 8.00/17.00

DRONERO – Via Pasubio 7 dal lunedì al venerdì 8.00/12.00

Nel caso in cui il cambio medico sia effettuato allo sportello da persona non titolare della potestà dell’assistito occorrerà presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento di identità, al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it