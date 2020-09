Cervasca: tutto pronto per la conclusione del progetto "San Maurizio, un tesoro da scoprire"

Nell’ambito del progetto “San Maurizio, un tesoro da scoprire”, voluto dalla parrocchia di San Michele, dagli Alpini e dall'O.d.V VivereCervasca, grazie al contributo della Fondazione CRC è stato realizzato da professionisti del settore un filmato di poco più di 10 minuti, che ricostruisce tutta la storia del sito: il villaggio protostorico, il castello, la venuta degli Armagnacchi, la vecchia cappella, i pellegrini e gli eremiti, la nuova chiesa, la scelta di San Maurizio come protettore degli Alpini, la tela della Madonna degli Alpini portata dopo la guerra, la realizzazione del luogo della memoria, la deposizione dei resti di un caduto in Russia. Senza dimenticare la cavalleria di San Maurizio.

Domenica 20 lo si potrà vedere, insieme, per la prima volta. Un gruppo farà un pezzo di strada a piedi, come gli antichi pellegrini, partendo alle ore 9 da San Michele. Alle ore 10 ci sarà la messa, a cui seguirà la presentazione e la visione del filmato. Nel pomeriggio, dalle h 14, si riprenderanno le proiezioni. I volontari di Vivere Cervasca saranno a disposizione per tutte le necessarie spiegazioni e la visita del luogo.