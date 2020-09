In fiamme parte di una cascina a Fossano: notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Ingente mobilitazione di Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, a Fossano, per l’incendio di parte di una cascina di frazione Loreto.

L’allarme è scattato intorno alle 3.15. Le fiamme sono divampate in una parte del cascinale adibita al ricovero di attrezzature e mezzi agricoli e allo stoccaggio del fieno. In un primo momento, si temeva che nel rogo venissero coinvolte anche le stalle con, all’interno, i capi di bestiame.

La centrale operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto le squadre di Fossano, Levaldigi e Cuneo (quest’ultima con l’autobotte per l’approvvigionamento idrico degli altri mezzi impegnati nello spegnimento).

L’incendio ha distrutto parte del tetto della struttura e alcuni macchinari agricoli. I pompieri hanno lavorato ininterrottamente sino alle 6.30 di questa mattina, prima per estinguere il rogo, che è risultato essere sotto controllo nel giro di un’ora, poi per la messa in sicurezza della porzione di fabbricato. Coinvolto un solo capo di bestiame.