ORTO - perché utilizzare il Biochar BioDea e Distillato di Legno BioDea per il trattamento del terreno?

Nei precedenti articoli vi abbiamo descritto che cos'è il Distillato di Legno BioDea e della sua applicazione (i link li trovate a piè pagina); oggi vi vogliamo parlare del Biochar BioDea e della sua applicazione nel terreno in compagnia del Distillato di Legno BioDea.

Il Biochar BioDea viene ricavato insieme al Distillato di Legno BioDea esclusivamente dalla legna vergine tramite un processo di estrazione a differenti gradienti di temperatura. E' un prodotto totalmente naturale e prezioso nel miglioramento ambientale. Si consideri che ogni kg di Biochar BioDea sequestra di 3 kg di CO2. Per capirne la portata paragoniamo l'inquinamento di un'auto a benzina EURO 6a immatricolata dopo il 1° gennaio 2016, questa auto deve emettere meno di 1 g/km di CO2, questo vuol dire che quando applichiamo 1 kg di Biochar BioDea nel nostro terreno è come se togliessimo dall'ambiente l'inquinamento di un'auto benzina EURO 6adel 2016 che ha percorso 3000 km.

Il Biochar BioDea è un ammendante con alto contenuto stabile di carbonio organico, oltre il 65%. La sua struttura porosa e leggera permette di assorbire acqua e nutrienti, cedendoli gradualmente alle piante e riducendo i fabbisogni idrici e gli stress nei periodi critici.

Il Biochar non è la cenere del camino.

Nelle colture orticole l'impiego del Biochar BioDea è importantissimo per migliorare le caratteristiche fisico-chimiche del terreno in particolare quando diventa compatto e povero di sostanza organica. L'impiego del Biochar interrato con erpicatura o durante la vangatura rende più poroso il terreno permettendo alla radici di svilupparsi più facilmente. Trattando poi il terreno in fase di semina o trapianto con il Distillato di Legno BioDea e facendo fare un bagnetto alle radici prima del trapianto si favorirà l’attecchimento e lo sviluppo radicale inducendo nella pianta una maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici quali gelo e siccità.

Un ns. cliente che coltiva basilico in forma intensiva e che ha sempre dovuto combattere con la peronospora (il fungo killer del basilico) questo anno, volendo produrre basilico bio, ha deciso di utilizzare solo ed esclusivamente il Distillato di Legno BioDea. Ha ottenuto un risultato ottimo e inaspettato aumentando sensibilmente la quantità, la qualità e riducendol’impiego di altri prodotti e i relativi costi.

Stessa cosa è successa al sig. Peruzzi Mauro di cui sotto trovate il video. Nella coltivazione delle fragole in idroponica la raccolta sulle varietà Unifera dura normalmente circa 50 gg; con l'impiego esclusivamente del Distillato di Legno BioDea, senza nessun altro prodotto per la difesa della pianta, la raccolta è durata circa 90 gg portando la produzione da 680 grammi a pianta di fragole a 920 grammi a pianta di fragole aumentandone la succulenza ed il gusto, pertanto più produzione con una sensibile riduzione di costi.

