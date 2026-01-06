All’oratorio di Mondovì Ferrone appuntamento con Remo Schellino

Venerdì 16 gennaio prossimo alle ore 21, presso il salone teatro dell’oratorio della Parrocchia di S. Maria Maggiore, in via S. Bernolfo 16, verrà proiettato il film documentario di Remo Schellino “In verità vi dico – Storie di uomini”, un approfondito ritratto umano e sociale della figura del sacerdote e del suo rapporto con la comunità e la fede.

Secondo appuntamento della rassegna cinematografica dedicata a opere di registi cuneesi organizzata dalla Proloco Cui dur Ferun e dalla biblioteca parrocchiale del Ferrone con il patrocinio del Comune di Mondovì, la pellicola propone una riflessione che si dipana a partire da una domanda centrale: “Chi è l’uomo sotto i paramenti sacri? Chi sono e che cosa fanno i parroci?” e offre allo spettatore un’analisi che attraversa esperienza personale, vocazione, dubbi, scelte esistenziali e ruolo pubblico del sacerdote nel mondo contemporaneo.

Attraverso le testimonianze di sei protagonisti – Don Michele Paschetta (classe 1910, parroco di Ormea), Don Angelo Dalmasso (classe 1918, deportato a Dachau), Don Meo Bergese (classe 1941, missionario in Brasile), Don Franco Servetto (classe 1923, parroco di Serravalle Langhe), Don Federico Suria (classe 1981, parroco a Chiusa Pesio) e Mauro Borra (classe 1969, ex parroco di Carrù) – il documentario dà voce a prospettive profonde e diversificate sul ministero sacerdotale, rivelandone aspetti umani spesso poco conosciuti. Nel titolo della pellicola risuona – accostato a un celebre incipit evangelico – un’esortazione di Don Primo Mazzolari: “Guai a quel prete che si dimentica di essere uomo.”

Il film ha già riscosso interesse in varie località del territorio piemontese, contribuendo ad avviare momenti di confronto pubblico su fede, storia locale e identità comunitaria.

La serata, che vedrà la presenza del regista, è ad ingresso gratuito e aperta a tutti: un’opportunità per riflettere insieme sul valore della vocazione, del dialogo intergenerazionale e sul senso dell’essere “uomo” nel contesto ecclesiale e sociale odierno. Prossimo appuntamento della rassegna ferronese sabato 21 febbraio pv, ancora con storie di percorsi di vita, ancora con il penetrante sguardo di Remo Schellino.