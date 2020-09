Morte di Egidio Invernizzi: oggi la camera ardente nello stabilimento Inalpi a Moretta

Grande cordoglio a Moretta e in tutta la provincia per la morte di Egidio Invernizzi, padre fondatore di Latterie Inalpi.

“E’ stato un precursore del periodo del grande sviluppo nel settorecaseario in tutta la provincia di Cuneo - lo ricorda il sindaco di Moretta Gianni Gatti -. Persona lungimirante e con lui tutta la sua famiglia, che ha saputo coltivare un’attività e un'azienda leader. Egidio ha saputo cogliere i momenti importanti dello sviluppo caseario ed è venuto a insediarsi in una zona con una forte vocazione per l'allevamento e la produzione lattiera. Era partito in un momento fondamentale, un passaggio epocale dalla razza piemontese alle razze da latte e ha accompagnato l'agricoltura in un nuovo mondo. Insieme alla famiglia ha creato appunto un’azienda leader di settore, tanto più adesso che sta portando avanti un investimento importante sulle latteria Inalpi: peccato non abbia potuto vedere questo grande sviluppo”.

Il primo cittadino non dimentica anche l'impegno sociale di Egidio e di tutta la famiglia sul territorio: “Ho trovato una famiglia sempre disponibile alle necessità del paese anche per quanto riguarda lo sport. Moretta infatti ha una società sportiva di calcio che può giocare nell’eccellenza anche per il contributo e la grande passione di questa famiglia”.

La camera ardente sarà allestita presso lo stabilimento Inalpi SpA – Via Cuneo 38 a Moretta - dalle ore 10,30 alle ore 19,00 di oggi mercoledì 23 settembre 2020



I funerali si svolgeranno giovedì 24 settembre alle ore 10,30 presso il piazzale del Cimitero di Moretta.