Commozione a Saluzzo per la morte del "libraio sognatore" Federico Tozzi

Molti i messaggi di saluto sulla pagina facebook di Fede, Federico Tozzi, titolare della libreria “Le Corti“ di Saluzzo. Libraio ed editore, è deceduto ieri a causa di una lunga malattia. Aveva 45 anni.

Si considerava “sognatore” in questo ambito ed aveva creato una piccola casa editrice, la "Federico Tozzi editore”. Alle collane di libri dava spesso nomi femminili, in omaggio alle donne.

Era molto conosciuto in città, un riferimento per i clienti della sua libreria. Aveva una grande competenza in fatto di libri e conosceva sempre i contenuti dei testi che vendeva. Amava la cultura, la letteratura ed aveva grande passione per il proprio lavoro. Non ancora nota la data del funerale.