T-shirt personalizzate: la moda più trendy dei VIP

Per conoscere la moda del momento ora non è più necessario recarsi alle grandi sfilate, ma basta fare un giro sui social e curiosare nei profili dei VIP o delle influencers. A dettare la moda ormai sono loro e un modo semplice per essere sempre trendy è quello di replicare i loro outfit.

Sul web spopolano le t-shirt personalizzate

Si sa, se si cerca consiglio in termini di moda, basta seguire su Instagram i VIP e curiosando potrete notare che sono tantissimi coloro che scelgono t-shirt personalizzate per comunicare qualcosa a qualcuno o anche solo per essere super trendy.

Da Rihanna a Justin Bieber, passando per Miley Cyrus e Jane Alexander: per essere cool non basta più vestirsi in un certo modo, ma creare i propri capi d’abbigliamento adattandoli alla propria personalità o al proprio stato d’animo del momento.

Ma come è possibile realizzare la propria maglietta preferita? Attraverso tostadora.it si potranno creare t-shirt personalizzate in pochi minuti: basterà scegliere un’immagine, una scritta, una foto da stampare sulla maglietta prescelta. Di queste ultime ne sono presenti diversi modelli e colori: senza maniche, magliette a mezza manica o addirittura a manica lunga, per poter avere in ogni stagione il proprio capo speciale.

La moda più apprezzata dai VIP italiani e non solo

Così come succede all’estero, ovviamente anche i VIP nostrani hanno scelto t-shirt personalizzate per dare un tocco creativo al proprio outfit. Qualche esempio? Tutti ci ricordiamo della maglietta personalizzata indossata da Francesco Totti con la dedica a sua moglie Ilary Blasi, in cui era presente la scritta “6 UNICA”. Cuore tenero quello di Elena Santarelli, che per la festa di compleanno di suo figlio ha fornito a tutti gli invitati le magliette con scritto “11”, l’età del festeggiato.

Anche nel mondo musicale non mancano i VIP che hanno scelto di indossare t-shirt personalizzate: il più attivo sotto questo punto di vista è sicuramente Lodo Guenzi, leader de “Lo Stato Sociale” che ama trasmettere messaggi attraverso le proprie magliette. Fabrizio Moro ha invece voluto onorare la sua vittoria al Festival di Sanremo quando si è piazzato al primo posto con Ermal Meta con la canzone “Non mi avete fatto niente”, imprimendo la frase sul proprio capo di abbigliamento.

Tra coloro che hanno dato un tocco personale alle proprie maglie non si possono poi non citare cantanti del calibro di Eros Ramazzoti e Ligabue. Entrambi hanno scelto il nome del proprio tour da imprimere sulla maglietta.

La vera moda la detta Chiara Ferragni

Ovviamente chi si vuole sentire sempre alla moda e giusta in ogni occasione non può non seguire Chiara Ferragni e i suoi profili, sempre ricchi di outfit e look che creano vere tendenze di stile e che non si può fare a meno di seguire. In più occasioni infatti, la moglie di Fedez nonché imprenditrice digitale per eccellenza è apparsa con t-shirt personalizzate. L’ultima? Una maglietta grigia sulla quale era impressa la foto dell’influencer con addosso un paio di occhiali da sole e nella parte superiore la sua firma: un capo unico che ha mandato in visibilio tutti i suoi follower.