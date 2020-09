Tampone in macchina, hot spot pediatrici e scolastici: come cambia la "macchina" sanitaria nell'autunno del Covid (VIDEO E FOTO)

Dal mese di agosto è attivo sul piazzale di via Stevano dell’ospedale di Savigliano il servizio “drive through covid” che garantisce un tampone con riscontro rapido (non più di 48 ore) senza la necessità di entrare in ospedale.



Qui ogni mattina a partire dalle ore 8,30 e fino alle 10 diversi operatori effettuano tampone ai prenotati per pre-ricoveri o agli accessi diretti.



Il servizio era nato per prevenire i contagi da rientro da zone a rischio nel periodo delle vacanze, ma ora l’accesso diretto è aperto anche agli hotspot pediatrici e scolastici.



Bambini, studenti e personale scolastico stanno iniziando ad usufruire del servizio dopo i primi giorni con poca affluenza.



Ieri tra Aslcn1, Aslcn2 e Ao Santa Croce e Carle sono stati in 59 gli studenti ad aver usufruito del servizio, di cui 38 di Aslcn1, 8 Aslcn2 e 13 ad Ao Carle e Santa Croce. Nell'area dell'Aslcn1 si sono sottoposti anche 5 operatori scolastici.



Nel video il servizio di Daniele Caponnetto sui tamponi “drive in” all’ospedale di Savigliano con l’intervista a una delle operatrici.





Oltre a Savigliano è possibile accedere a tamponi rinofaringeinel territorio dell’AslCn1.– spiega il dottorparlando di hotspot pediatrici –E' possibile in casi eccezionali - con sintomatologia compatibile con Covid-19 e impossibilità a contattare il proprio medico - accedere direttamente presso l’hot spot dove verrà richiesta un’autocertificazione che attesti che si è cercato di contattare il medico o pediatra nelle 24 ore precedenti.Per informazioni generali restano disponibili i numeri “Covid” (- continua il dottor Caputo, responsabile degli hotspot pediatrici dell’AslCn1Con lo stesso orario di Savigliano () si può effettuare anche presso l’ospedale dinei pressi del parcheggio dei dipendenti.e attivo su prenotazione. I tamponi verranno effettuati in corso Francia a Cuneo presso il dipartimento prevenzione dell’AslCn1 con orario 14,30-16,30. Nel capoluogo il tampone drive-in sarà focalizzato (come target preferenziale) al personale scolastico.Sempre susaranno presenti hot spot pediatrici non “drive-in”. Anche qui è necessaria la valutazione dei sintomi da parte del medico/pediatra.l’hot spot è ubicato presso. Qui è presente undove con orariosi effettueranno i tamponi Covid. In questo caso il servizio è rivolto come target preferenziale a bambini e studenti. I genitori – su indicazione del medico o pediatra – dovranno contattare i numeriprima dell’accesso.Con modalità simili a Savigliano e Mondovì il servizio degli hot spot pediatrici (non drive-in) si svolgeranno con orariopresso laallestita fronte Dea. I genitori dovranno contattare il numerosu indicazione del medico.

A Savigliano è momentaneamente allestita presso la stanza consultazioni del pronto soccorso, ma da lunedì 28 settembre sarà spostata nei pressi dell'ex pronto soccorso in via Ospedali. Con modalità simili i genitori dovranno contattare il numero 0172 - 719375 o 0172- 719376.

"Ad ogni modo - conclude Caputo - è preferibile accedere tramite drive through. Va considerato che il tampone può essere effettuato nella mattinata successiva al giorno della richiesta/valutazione clinica del pediatra, in un qualsiasi dei drive through presenti sul territorio."