Perché mangiare uva fa bene. Alla scoperta delle sue proprietà con Fab SMS

Dolce e rinfrescante, l’uva è il frutto immancabile sulla tavola di settembre e un regalo della natura per la nostra salute. Nelle sue tante varietà, è un vero e proprio concentrato di proprietà utili al nostro organismo. Quali? Esaminale insieme a Fab SMS!

Disintossicante

Ricca di potassio, vitamine e zuccheri semplici l’uva è il frutto ideale per disintossicare il corpo e al contempo regalare tutta l’energia di cui abbiamo bisogno per affrontare al meglio il mese del rientro. L’uva ha un elevato potere depurativo e contribuisce a contrastare l’invecchiamento cellulare. La sua azione depurativa risulta particolarmente efficace nei confronti del fegato: aumenta la solubilità delle tossine e degli xeno biotici che tendono ad accumularsi nelle cellule epatiche. Non solo: esercita un effetto depurativo anche sui reni e l’intestino.

Antivirale

Grazie alla presenza di acido tannico e fenolo, svolge un’azione antivirale: se soffri di herpes simplex effettua delle applicazioni di succo di uva o di mosto sulle labbra, la guarigione sarà più veloce.

Rinforza le ossa

Boro, vitamina K e vitamina B1 presenti nell’uva aiutano a mantenere le ossa in salute e a prevenire l’osteoporsi.

Combatte la stitichezza

L’uva è ricca di fibra, acidi organici, zuccheri e cellulosa e vanta un discreto potere lassativo, soprattutto se vengono consumati anche la pelle e i semi. Ed è anche in grado di alleviare la costipazione cronica tonificando i muscoli intestinali e dello stomaco.

Amica del cuore

Il contenuto di polifenoli e resveratrolo aiuta a contrastare gli effetti negativi dei radicali liberi, che sono responsabili di numerose patologie degenerative come quelle cardiovascolari e degli occhi (es. cataratta). L’uva aumenta i livelli di ossido nitrico nel sangue, e ciò impedisce la formazione di coaguli.

