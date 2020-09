Diano d'Alba, primaria di San Rocco Cherasca chiusa dopo la positività di una maestra

Una maestra che si scopre positiva al Covid, i suoi 32 allievi già sottoposti al tampone insieme alle altre nove insegnanti del plesso, un’intera scuola chiusa per la necessaria sanificazione nell’attesa che l’esito degli accertamenti possa consentire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche.



Una situazione già sperimentata alle scuole medie di Sommariva del Bosco e di Ceresole e destinata probabilmente a diventare presto ricorrente negli istituti di tutto il Paese quella verificatasi nella scuola primaria di San Rocco Cherasca, frazione di Diano d’Alba, uno dei 13 plessi che, distribuiti su sei Comuni, fanno capo all’istituto comprensivo del centro langarolo, dove dieci insegnanti e due assistenti tecnici seguono cinque classi, dalla prima alla quinta, per un totale di 66 alunni.



"Nella scorsa settimana – spiega il dirigente scolastico Dino Zuppardo – una nostra docente ha accusato sintomi simil Covid e si è sottoposta al tampone. Sabato abbiamo avuto la notizia della sua positività. L’Asl è quindi risalita alla catena dei suoi contatti e ha avviato ad accertamento, tenutosi ieri, i 32 bambini allievi delle due classi seguite dalla docente".



"Anche le colleghe della maestra sono state invitate a mettersi in isolamento volontario domiciliare e sottoposte al tampone – aggiunge il dirigente –. Ho quindi ritenuto di dover interrompere l’attività didattica nel plesso, anche per permetterne la sanificazione, avvenuta questa mattina grazie all’intervento di una ditta specializzata".



"Già domani – conclude il professore – dovremmo poter avere l’esito degli accertamenti. Speriamo ovviamente che le notizie siano buone, così da poter organizzare la ripresa delle lezioni già da giovedì. Nel frattempo abbiamo attuato tutte le misure utili a evitare una possibile diffusione del contagio all’interno della scuola. Ci auguriamo che siano servite".