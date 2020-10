La Cassa di Risparmio di Fossano acquista altri due quadri di Giovanni Battista Benaschi

La Cassa di Risparmio di Fossano, dopo “il tributo della moneta” acquistato nel 2019, si aggiudica altre due opera di Giovanni Battista Benaschi.



Acquistate dalla casa d’aste viennese Dorotheum, le due tele “Dio Padre benedicente” e “San Pietro”, saranno collocate nella sala del consiglio della sede centrale. Accanto a loro altre le opere dell’artista acquistate in passato: “Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia”, “Trionfo di imperatore romano”, “Giuditta e Oloferne” e “San Girolamo”.



Il dipinto che ritrae Dio benedicente rappresenta una delle molteplici variazioni sul tema dell’eterno per l'artista, probabile abbozzo per il medesimo soggetto ritratto in Santa Maria dei Miracoli a Napoli. San Pietro invece, è stilisticamente comparabile a “Le lacrime di San Pietro”, opera conservata nel palazzo Rosso di Genova.



Lo stile di Benaschi, nato a Fossano nel 1634, si rifà in maniera evidente a quello del suo maestro Giovanni Lanfranco. Il pittore fossanese, operante in periodo barocco, ha dipinto quasi esclusivamente soggetti religiosi soprattutto tra: Pavia, Roma e Napoli nella quale morì nel 1688.



“Queste due opere vanno ad aggiungersi alla ricca collezione artistica incentrata su artisti di origini fossanesi - il commento del presidente Antonio Miglio - attraverso la quale la Cassa di Risparmio di Fossano persegue il suo scopo di banca locale che sostiene e valorizza il territorio e ne custodisce i tesori”.