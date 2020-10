Cade su una pietraia e batte violentemente la testa: soccorso in elicottero un uomo sulla Bisalta

Un uomo intorno ai 65 anni è stato soccorso quest'oggi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese nei pressi della cima della Bisalta, in Valle Pesio, nel territorio del comune di Peveragno.

In località Pradeboni, lungo l'ultimo tratto del sentiero, l'uomo è caduto sulla pietraia riportando un trauma cranico commotivo.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza 118 che ha abortito un primo tentativo di recupero, a causa della nebbia.

Sono quindi state mobilitate le squadre da terra, tra le quali era presente un'infermiera, che sono partite alla volta del luogo dell'incidente.

Nel frattempo l'elicottero è riuscito a sbarcare in quota l'equipe, che ha proceduto con la stabilizzazione del paziente e all'imbarco sul mezzo aereo per l'ospedale.

In seguito la squadra ha raggiunto la moglie dell'infortunato, accompagnata da altri escursionisti giunti in zona per verificare che la discesa a valle avvenga in sicurezza. L'uomo ha riportato un trauma classificato dai sanitari con codice giallo, di media gravità.