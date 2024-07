Garessio, è stato recuperato senza vita il corpo del ragazzo caduto nel canale dopo le 13 di oggi

Non ce l'ha fatta il ragazzo caduto in un canale a Garessio, dove c'era pochissima acqua.



Il corpo senza vita è stato recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Garessio nel primo pomeriggio di oggi. A nulla, però, sono valsi i numerosi tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118 presenti sul posto.



La vittima, M.B., è del 2001 e al momento è atteso il nullaosta per lo spostamento della salma per gli accertamenti del caso.



Dalle prime informazioni si escluderebbe l'ipotesi dell'annegamento. Resta da chiarire la corretta dinamica dell'incidente.



Il giovane non sarebbe più rincasato da ieri sera, sabato 27 luglio, quando è uscito con la sua compagnia di amici, che avrebbe perso i suoi contatti nella mattina di oggi, domenica 28 luglio, intorno alle 4.



Sono attualmente prese in carico dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo le indagi per la sua morte, su cui occorrerà far chiarezza, sebbene l'accaduto sembrerebbe spiegarsi nuovamente in una terribile tragedia.