Piasco piange il vicesindaco Paolo Mattio, morto a 64 anni per un male incurabile

Piasco piange Paolo Mattio, mancato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 28 luglio, all’ospedale 'Carle' di Cuneo, dove era ricoverato per un male incurabile.

Mattio, 64 anni, lo scorso fine giugno era stato nominato vicesindaco del paese della valle Varaita dalla neo sindaca Stefania Dalmasso, che con la lista “Progetto comune” aveva vinto le elezioni.

In pensione da qualche tempo, aveva lavorato alla Michelin di Cuneo per 42 anni, ricoprendo vari ruoli fino a quello di quadro, con responsabilità nel settore della sicurezza dello stabilimento.

Per la sua dedizione nell’ambito lavorativo aveva ricevuto il riconoscimento di ‘maestro del lavoro’.

Da sempre molto attivo nel volontariato piaschese, da 30 anni era l’organizzatore nonché fautore della Rassegna del Teatro Piemontese di Piasco e tra i promotori dei sodalizi di “Strada Facendo… Natale” e del “Team Ucraina”.

Insieme con i fratelli Beppe e Gianpiero, aveva messo a disposizione la casa dei loro genitori a Piasco per i rifugiati ucraini e negli ultimi anni era stato due volte in Kenya per missioni umanitarie di volontariato.

In gioventù era stato un corridore ciclista, con numerose vittorie nelle categorie giovanili e una al ‘Giro della Valli cuneesi’.

Ha sempre mantenuto viva la passione per il ciclismo e per la squadra locale dell'Esperia ed era onorato di aver fatto parte del gruppo che ha fondato recentemente il team ciclistico ‘U.C. Piasco Valle Varaita Terre del Monviso’, nato dalla fusione delle due squadre ciclistiche piaschesi (Esperia e Vigor).

Era inoltre membro del gruppo della Protezione civile di Piasco.

L’amore per il suo paese lo aveva mosso nel maggio del 2023, dopo che era da poco andato in pensione, a mettersi a disposizione del paese per trovare, (forte della sua esperienza di oltre 40 anni di lavoro e in tante iniziative pubbliche), persone che avessero costituito una lista in vista delle elezioni comunali.

Così era nata la compagine ‘Progetto comune’ che ha vinto le elezione amministrative dello scorso giugno.

La neo sindaca Stefania Dalmasso ricorda il suo vice con tanta commozione: “Per tutta la comunità piaschese la morte di Paolo è una grande perdita. Lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, come amministratore e come persona, sempre al servizio degli altri. Era per me anche un grande amico. Non era riuscito a partecipare al primo Consiglio comunale di fine giugno, in cui era stato nominato vicesindaco, ma una volta dimesso, dopo il primo ricovero, era stato presente al secondo. Avevamo modificato il regolamento della Giunta in modo che potesse collegarsi da remoto durante il suo ricovero in ospedale. Aveva scoperto la sua malattia – prosegue Dalmasso – subito dopo le elezioni di inizio giugno, ma aveva una grande forza d’animo tanto che, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, lo scorso sabato 20 luglio, aveva rappresentato con entusiasmo il nostro Comune a Frassino, all’evento solidale in memoria del dottor Silvio Galvagno recentemente scomparso. A nome dell’amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio ai familiari del nostro caro Paolo”.

Anche i consiglieri di minoranza Giancarlo Panero assieme a Flavio Fraire e ai candidati della lista ‘Piasco Bene Comune’ e con loro l’altro consigliere di minoranza Paolo Moro esprimono le condoglianze alla famiglia.

Paolo Mattio lascia la moglie Agnese, le figlie Gabriella con Francesco, Giulia con Raffaele e Romina con Nicola, gli adorati nipotini Samuele, Lorenzo e Vittoria.

I fratelli Beppe con Monica e Gianpiero con Annalisa assieme ai parenti tutti.

Al momento non si conosce ancora la data del funerale.