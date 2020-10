Due guide alpine sotto accusa dal 2016 per la morte di un escursionista francese travolto da una valanga

Giovedì 1° ottobre si è svolta l’udienza del processo che vede come imputati due guide alpine, P.C. e V.R., chiamati a rispondere di omicidio colposo.

I fatti risalgono al 23 dicembre del 2016 e sono accaduti a Limone Piemonte, più precisamente sul monte Chiamosseo. Le guide stavano accompagnando otto alpinisti per svolgere attività di eliski quando una valanga ha travolto alcuni componenti del gruppo, cagionando la morte di E.P., uomo trentottenne di origini francesi.

Durante la mattinata è intervenuto per fornire una valutazione ed esporre la propria relazione sull’incidente Marco Salsotto, brigadiere dei carabinieri forestali, nominato dal pubblico ministero come consulente tecnico. All’interno della relazione è stato inserito il “bollettino valanghe” del 23 dicembre 2016.

Genericamente il bollettino è strutturato da informazioni dette “a livello”. In particolare si tratta di 3 livelli, in cui il primo ha come scopo quello di fornire informazioni concrete ed immediate come quella del “rischio”, il secondo offre dati grafici e tecnici e il terzo si occupa di informazioni testuali, ad esempio su quali siano i pendii più a rischio.

“Il pericolo valanghe dei bollettini è su larga scala: è quindi necessario fare una media tra le diverse aree interessate. Il 22 dicembre 2016, giorno precedente all’incidente, il bollettino segnava il rischio 4 e il 23 era sceso a 3, stabilizzandosi poi nelle giornate successive a 2. Il rischio 3 di quel giorno è da considerarsi alto, infatti il numero è indicativo della possibilità di valanga sui pendii più ripidi ” ha spiegato il brigadiere.

Allegando le analisi del manto nevoso effettuate in loco, è stato poi possibile rilevare due grossi blocchi di neve: uno composto da neve vecchia e ben consolidata, l’altro costituito da neve più recente. Infatti nelle 36 ore prima che precedono l’incidente si era verificata una nevicata, e gli strumenti avevano rilevato un aumento di 80cm di neve fresca oltre ad uno sbalzo termico importante: la temperatura da -9 gradi registrati la notte del 19 dicembre ha subito un aumento dovuto alla ventilazione. A tal proposito Salsotto ha precisato che l’elemento che incide nel pericolo di valanga, poiche`rimodella il suolo in base alla sua morfologia, e´ il vento. Infatti sul terreno interessato vi sono segni evidenti di modifiche eoliche.

Durante il distacco della valanga i due alpinisti e V.R. sono riusciti a salvarsi e scendere a valle, mentre E.P. e´rimasto sepolto. I restanti cinque del gruppo erano rimasti a monte con P.C.. “I soccorsi, da come si desume dalle videocamere , sono stati molto tempestivi: infatti si vede V.R. chiedere prontamente aiuto tramite il dispositivo Artva. I due incolumi però non hanno dato l’impressione di svolgere un’attività di ricerca e resta da capire come mai il gruppo di 5 persona guidate da P.C. non abbia chiamato immediatamente il 118”, ha concluso M. Salsotto.

L’udienza è stata rinviata per l’ascolto dei testimoni della difesa il 26 ottobre.