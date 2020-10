Peveragno, contenuto l'effetto del maltempo: "Siamo stati fortunati. Vicinanza e solidarietà ai comuni più colpiti"

L'area della Bisalta pare essere stata in larga parte risparmiata dall'ondata di maltempo che ha investito alcune delle valli della provincia di Cuneo - Vermenagna, Roja e Tanaro in primis - nella giornata di venerdì 2 ottobre. Ma per tutta la notte tra venerdì e sabato i territori montani e collinari sono stati presidiati dai membri dell'amministrazione comunale.

A darne notizia, ieri (3 ottobre), la pagina Facebook del Comune di Peveragno con un post a firma del primo cittadino Paolo Renaudi: "Questa volta siamo stati fortunati e non è stato necessario mobilitare squadre dei gruppi di Protezione Civile, AIB, SASP. Sono state ispezionate anche strade di alta quota (Morteis, via Grima, borgata Eretta, val Fredda, Truna) ma non sono stati rilevati danni, segno che anche in alta montagna i fenomeni nel nostro territorio sono stati più contenuti. Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai comuni più colpiti delle valli Tanaro e Vermenagna".