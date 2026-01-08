Bene Vagienna piange l’ex chirurgo Pietro Iannucci, punto di riferimento dell'ospedale di Mondovì e del paese

Bene Vagienna piange la scomparsa del dottor Pietro Iannucci che, da 11 anni, dal suo trasloco da Magliano Alpi, viveva in frazione San Bernardo.

Ieri, 7 gennaio, si sono tenuti nel pomeriggio nella parrocchia locale i funerali di un uomo, ex chirurgo generale all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, venuto a mancare nella sua abitazione all’età di 75 anni la sera del 4 gennaio.

A ricordarlo con affetto la moglie Rossella, che fu tra l’altro sua collega ospedaliera e che, segno nel destino, incontrò quello che sarebbe diventato il futuro marito in pronto soccorso durante un turno lavorativo, con la signora operativa come guardia medica.

Il dirigente sanitario Maurizio Ippoliti, attualmente anche consigliere comunale di Mondovì e molto legato a Iannucci, ha inoltre aggiunto: “Con Pietro, persona seria e goliardica al tempo stesso, ho condiviso molti momenti lavorativi in sala operatoria, ma anche piacevoli uscite extra-lavorative. Da neochirurgo, quando giunsi in ospedale nel 1998, proprio la sua figura divenne un punto di riferimento.

Lo ricordo insieme anche a tanti colleghi ed ex colleghi, andati via a causa di un turn over di personale. Tutti eravamo un gruppo affiatato. Nel privato era un papà premuroso, presente e disponibile in famiglia. È apprezzabile il suo percorso di medico: lo ottenne da studente – lavoratore. Prima di laurearsi, infatti, frequentava i corsi e contemporaneamente lavorava in fabbrica”.

Il dottor Iannucci, che arrivò all’ospedale monregalese nel 1987 e andò in pensione nel 2014, rivestiva anche il ruolo di consigliere nell’Ordine dei Medici di Cuneo e di membro del consiglio del sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari italiani Anaao (Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri). Lascia la moglie Rossella, il figlio Francesco, le sorelle Tina e Orsola con le rispettive famiglie, i cognati e i nipoti.

Le messe di suffragio sempre nella parrocchiale di Bene Vagienna: domenica 11 gennaio alle 11 la settima, mentre domenica 8 febbraio alle 11 la trigesima.