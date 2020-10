Appuntamenti per la prima domenica di ottobre in Granda

Eventi, concerti, spettacoli e visite guidate, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolati secondo le norme e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contagio da coronavirus: siamo tutti invitati al rispetto delle regole. Per alcune iniziative è necessaria la prenotazione. Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma dipendenti dalle condizioni meteo, modifiche alla viabilità o da altri imprevisti, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori.

Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it .

Manifestazioni, mercatini, sagre e fiere

Oggi, domenica 4 ottobre a Bra sono in programma tante iniziative, organizzate in assoluta sicurezza. Prevista la nuova edizione di “Da Cortile a Cortile” che si svolgerà in sicurezza: sopra l’ala di corso Garibaldi verrà allestito un ampio ristorante all’aperto in cui si potranno gustare tante prelibatezze. Prenotazioni allo 0172 430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. Per conoscere il menù vedi su: www.turismoinbra.it

Nel corso della giornata ritorna “Desbarasuma”: ogni commerciante esporrà di fronte al proprio negozio un banchetto con le proprie offerte, in una sorta di anticipazione dei saldi natalizi. Tante le iniziative previste per bambini e famiglie. Fin dalle prime ore del mattino il centro storico si animerà con i giochi di una volta a cura dei Ludobus e ci sarà un trenino turistico. Sempre domenica 4 ottobre si svolgerà la seconda edizione della Bra Photo Marathon, organizzata dall’associazione ArteMidì.

La giornata ospiterà anche il 22° raduno del Club Maggiolino Langhe e Roero, con decine di modelli della storica auto. Spazio al teatro nel cortile di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà, dove si esibiranno gli attori della compagnia Piccolo Teatro di Bra. Nel pomeriggio appuntamento musicale con Bra Mon Amour. Domenica 4 ottobre sarà anche l’ultimo giorno in cui sarà possibile ammirare a Palazzo Mathis la mostra “900 anni di Bra. Itinerario fra luoghi di culto ed espansione urbana”, dedicata allo sviluppo della città. Ingresso libero dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. L’accesso alle sale è contingentato. Ultimo giorno di quest’anno anche per godersi il parco della Zizzola: l’area verde sarà accessibile dalle 10 alle 18. Info: www.turismoinbra.it

Questa domenica il centro di Cherasco sarà animato da centinaia di bancarelle dislocate su piazze e strade, tra le antiche mura di palazzi storici che offriranno oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato. Il centro sarà chiuso al traffico. Sulle bancarelle si troveranno mobili, suppellettili, libri, arnesi da lavoro, stoffe, abiti, dischi e tanto altro ancora. Il mercato dell’Antiquariato di Cherasco è un’occasione straordinaria per trovare quel pezzo unico, raro, che può arricchire una collezione oppure scovare il regalo perfetto e originale. La giornata del mercato può essere anche occasione per visitare le mostre, a palazzo Salmatoris e a San Gregorio, oppure per fare una passeggiata lungo i bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Oggi, domenica 4 ottobre, al Museo della magia di Cherasco è in programma la Festa dei nonni e degli Angeli custodi. I nonni, accompagnati da almeno un nipotino, avranno ingresso a prezzo ridotto (6 euro). Spettacoli a tutte le ore con più prestigiatori e omaggi a nipotini e nonni accompagnati. Prenotazione con mail a info@museodellamagia.it

Info: www.museodellamagia.it

A Barge fino al 5 ottobre è in programma l’Ottobrata, rassegna commerciale, agricola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del centro storico e Piazza Garibaldi e S. Giovanni.

Oggi, domenica 4 ottobre, alle 17 ci sarà la presentazione del progetto di ricerca sulle migrazioni dei bargesi nel mondo, proiezioni del video intervista a Carlos Carlè, presentazione del libro “Sacco e Vanzetti. Innocenti” e tavola rotonda sulle migrazioni piemontesi. A concludere la serata dalle ore 20 presso l’ex Officina ferroviaria ci sarà un rinfresco offerto con prodotti del territorio.

Info: www.comune.barge.cn.it/archivio/news/FESTIVAL-VOLVER-2020

A Frabosa Sottana questo fine settimana ci sarà il 32°Galà della Castagna d’Oro.

Oggi, domenica 4 ottobre, proseguirà il mercato di prodotti tipici e dell’artigianato e contestualmente lo street food con la distribuzione di caldarroste. Al Gala Palace, centro nevralgico della due giorni frabosana, dalle 11 si alterneranno altri ospiti tra cui Giovanni Malagò, Marta Bassino, Alberto Cirio. Alle 14.30, ancora al Gala Palace, l’attesissima cerimonia di premiazione, condotta da Sandro Fedele, con la consegna del Premio castagna d’oro 2020. Info e prenotazioni: www.facebook.com/galacastagnaoro.frabosa

Questa domenica è prevista la Castagnata ai Cardini a cura della pro loco. Nella Borgata Cardini a Roburent ci saranno caldarroste gratis per tutti. Appuntamento dalle 14.30.

Sin dal mattino ci sarà un mercatino di prodotti tipici.

Info: www.facebook.com/IatValliMonregalesi

Oggi, domenica 4 ottobre, a Savigliano si rinnova l’appuntamento autunnale con “Mestieri a Cielo Aperto”; la grande vetrina dei negozianti e delle attività saviglianesi che invaderà le strade e le piazze del centro con centinaia di bancarelle.

Gli stand delle attività produttive saranno sistemati nel centro storico, in particolare in piazza Santarosa, piazza del Popolo, via Torino, corso Roma e via Alfieri. Saranno presenti i commercianti saviglianesi, gli artigiani di Confartigianato ed il mercato agricolo di Campagna Amica. Piazza del Popolo sarà dedicata come sempre al mondo delle automobili. Tornerà anche un “evento nell’evento” molto amato dai bambini: il mercatino delle “Piccole canaglie a cielo aperto”, che si svolgerà sul perimetro di piazza del Popolo.

Info: www.comune.savigliano.cn.it

A Fossano, anche oggi, domenica 4 ottobre, prosegue “Sicilia Street Food”,

evento nato per far rivivere i colori, i suoni, gli odori i gusti della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. Si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali, in una vera e propria "food e drink experience". Appuntamento dalle 10.00 alle 24.00 con ingresso gratuito Info: www.comune.fossano.cn.it

Anche oggi, domenica 4 ottobre, a Cuneo, in piazza della Costituzione prosegue la tredicesima tappa del Festival Internazionale dello Street Food che ha l’obiettivo di portare nelle piazze, all’aria aperta, il cibo che generalmente non si ha modo di mangiare a casa, gustando sapori di varia provenienza, con l’intento di far conoscere in tutta Italia una nuova ristorazione, una ristorazione mobile, realizzata solo ed esclusivamente con cibi che puntano alla qualità senza tralasciare il buon bere, l’accoglienza e l’aggregazione sempre nel rispetto del distanziamento.

Oltre venti gli chef protagonisti in ogni tappa del festival e saranno presenti fra gli altri: la cucina pugliese con i pasticciotti, il polipo alla griglia, le polpette al sugo con la burrata, la porchetta di Ariccia, la cucina argentina con delle ottime specialità alla griglia, la cucina siciliana, il panuozzo con gli affettati DOP, le olive all’ascolana, i fritti, ma anche la birreria cecoslovacca, il pesce fritto, il kurtos ungherese, lo gnocco fritto, la bombetta di Alberobello, il caciocavallo impiccato e i sempre presenti arrosticini. Una serie di birrifici artigianali e amburgherie con vari tipi di carne dal cinghiale, al patanegra, al manzo, arricchiranno l’offerta. Appuntamento dalle 12 alle 24. Info: www.comune.cuneo.it

Zucca in Cascina, a Piozzo questo fine settimana è l’evento organizzato dai produttori locali con le zucche e prodotti tipici. In centro paese ci sarà anche la mostra tecnico-scientifica.

Anche oggi, domenica 4 ottobre, nelle cascine del paese, ognuno allestirà un punto vendita dei propri prodotti d’élite, dalle zucche al vino, dal mais alle pere nashi alle nocciole ma anche agri-burger. Lo staff della Pro Loco di Piozzo ha fatto da collettore organizzando una mappa di tutti i produttori locali favorendo così l'economia del paese dopo questo periodo buio di pandemia da Covid-19. Gli appassionati di zucca potranno, oltre che raggiungere i venditori direttamente nelle loro cascine, anche passeggiare lungo il Belvedere dell’Albarosa, dove troveranno lo stand della Pro Loco e la mostra tecnico-scientifica con oltre 550 varietà di zucche provenienti da tutto il Mondo e curate da esperti del settore. Info: www.prolocopiozzo.it

Il Parco Museo dell'Ingenio di Busca continua a crescere, rafforzando sempre di più il legame con il territorio che lo ospita. Oggi, domenica 4 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, è prevista l'apertura ordinaria delle sale interne e dell'area esterna.

Saranno quindi accessibili lo spazio dedicato al cinema e alla fotografia, la collezione di merletti a tombolo, le miniature, i macchinari d'epoca ed il circuito mini-ferroviario.

Il Parco Museo si trova in Viale Monsignore Ossola 1, presso l'ex convento dei Cappuccini di Busca, ed è aperto ogni prima domenica del mese dalle 14.30 alle 18.30, gratuitamente.

Info: www.facebook.com/associazioneIngenium

Una domenica autunnale, diversa dal solito, a contatto della natura tra i colori delle foglie degli alberi secolari che popolano il viale e il parco di Villa Radicati a Saluzzo: è l’iniziativa in programma oggi nell’antica residenza di caccia dei Marchesi per “Autun a la villa”. Le visite, all’interno della casa-museo nobiliare posta sulla collina di Saluzzo in via San Bernardino, sono aperte dalle 10,30 alle 18,30. Nelle sale della villa è possibile visitare l’esposizione “L’Eco” della fotografa Cristina Pedratscher. Sarà allestito un punto di ristoro che preparerà, colazioni, pranzo e merenda. Alle 12,30 il pranzo prevede un menu a base di polenta con spezzatino, salsiccia e formaggi che si può gustare anche nella variante vegana. Alle 16,30 concerto con la corale Le Tre Valli che presenta “Cantè nostre radis”. Prenotazione obbligatoria per il pranzo. Info: www.facebook.com/villabelvedereradicatisaluzzo

Oggi, domenica 4 ottobre, Marta, dell’Azienda Agricola Stella Alpina di Sanfront, sarà a Pian Munè di Paesana dove insegnerà a tutti i bambini a fare il formaggio.

Il laboratorio didattico è completamente gratuito e si terrà dalle ore 14 nell’area verde del rifugio a valle, quello posto a fianco del parcheggio, ai piedi della stazione di partenza della seggiovia biposto che conduce nella conca di Pian Croesio.

Info: www.facebook.com/PianMune

Il rifugio Pinco Pallino di Cussanio invita alla festa “San Francesco in canile” e offre la possibilità di fare esperienza di volontariato al canile. L’appuntamento è per le 14,30 di oggi, domenica 4 ottobre. Le “Prove di volontariato” permetteranno “a chiunque, nel corso del pomeriggio, di mettersi alla prova, senza impegno, nella pratica del volontariato con gli animali ospitati”. La giornata al rifugio di frazione Cussanio proseguirà con due altri appuntamenti. Alle 16 si svolgerà la benedizione monastica d’Oriente, affidata a padre Gabriele: sarà possibile partecipare con il proprio animale, di qualunque specie. Alle 16,30 si potrà “sigillare” il legame d’affetto con il proprio animale recandosi all’«Arco degli alberi». Seguiranno merenda ed esposizione di gadget.

Info: www.facebook.com/canilepincopallino.lidafossano

Questa domenica il Festival Frontière si sposterà presso la Borgata Paraloup dove alle 10,30 si terrà il workshop “Oltre le Frontiere: il futuro della montagna nel laboratorio Paraloup”, alle 15,00 dedicato ai bambini dai 6 anni in su, “Sotto la tenda. Vi racconto il mio Marocco”, prodotto da Cicogne teatro arte musica e, a conclusione della manifestazione alle 16.00 lo spettacolo teatrale Radio International, azione conclusiva di ACTI Teatri indipendenti nell’ambito del progetto MigrACTION. Domenica è aperto il bar ristorante della Borgata, per il pranzo è obbligatoria la prenotazione.

Sul sito www.festivalfrontiere.it il programma completo della manifestazione, aggiornamenti su: www.facebook.com/migrACTIONgenerazioniinmovimento

Concerti e spettacoli

Oggi, domenica 4 ottobre a Saluzzo è in programma un pomeriggio in musica per dire semplicemente “Grazie” a tutti gli operatori sanitari che, nel periodo del lockdown e, ancora oggi, hanno lavorato e lavorano in prima linea, in special modo nell’ospedale cittadino, per far fronte all’emergenza Covid. Uno spettacolo che vedrà protagoniste alcune tra le realtà musicali più rilevanti, radicate e rappresentative del territorio saluzzese: i Polifonici del Marchesato, il Complesso Bandistico Città di Saluzzo, La Corale Tre Valli, il Coro J4Joy della Diocesi di Saluzzo e il Soleri Bertoni Choir. Il concerto si terrà alle 15.30 nel Pala CrS (Foro Boario) di Saluzzo. L’ingresso è libero ma, nel rispetto delle normative anti covid, è obbligatoria la prenotazione del posto a sedere, che deve essere effettuata compilando il form presente sul sito www.suonidalmonviso.it

Il centro culturale San Bernardino di Sommariva Perno oggi, domenica 4 ottobre, alle 16.45 in piazza Montfrin, ripropone Musica d'autore in piazza con gli Archimedi (Andrea Bertino, Giorgio Boffa, Luca Panicciari) impegnati in brani di grandi autori classici e contemporanei. Il concerto fa parte di “Musica, danza, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin”. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Prima del concerto si terrà la cerimonia per i ragazzi vincitori del Premio al merito. Info: www.centroculturalesanbernardino.it Bacco & Orfeo, la rassegna allestita dall’Alba music festival, si chiude questa domenica. Ad Alba, alle 11 nella chiesa di San Giuseppe, con il programma “Da Bach ad Aranjuez” proposto dal duo chitarra e pianoforte formato da Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone. Nel pomeriggio, alle 16.30 nella chiesa di Santa Chiara di Bra, si viaggerà nella musica tra Spagna e America Latina, con autori come Ginastera, Piazzolla, Villa-Lobos: “Histoire du Tango” è il titolo del concerto, col celebre violino di Franco Mezzena, ospite nei principali festival di Europa, Giappone, Stati Uniti, Centro e Sud America e la preziosa collaborazione pianistica di Stefano Giavazzi. Al termine di entrambi i concerti è previsto un brindisi con i vini della cantina di Casorzo. Prenotazioni: www.albamusicfestival.com Info e aggiornamenti: www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa “Pomeriggi in musica” è la rassegna organistica nella parrocchia di San Martino (piazza del Municipio) a La Morra e ha come obiettivo far conoscere e valorizzare l'organo realizzato dai fratelli Vittino di Centallo nel 1880, restaurato nel 2015 dalla ditta Brondino Vegezzi-Bossi. Ogni concerto, alle ore 16.30 della domenica, durerà circa mezz’ora e al termine sarà possibile anche visitare da vicino il prezioso strumento. Nel corso dei quattro appuntamenti lamorresi si esibiranno allievi del conservatorio con l'intento di promuovere le nuove generazioni di musicisti. L’entrata sarà libera fino all’esaurimento dei posti disponibili. Oggi, domenica 4 ottobre, suonerà Roberto Lasagna di Torino. Info: www.facebook.com/lamorraturismo Il debutto di Voxonus Festival nel Comune di Rittana è nel nome di Johann Sebastian Bach, con il programma "La Bibbia della Musica". Questo il titolo del concerto che oggi, domenica 4 ottobre segnerà il penultimo appuntamento della rassegna di musica. Alle 17.30, presso il Centro Incontri del comune, Claudio Gilio accompagnerà il pubblico con il suono della sua viola in un percorso musicale intenso e suggestivo. Al centro del programma, le Suites del grande compositore tedesco (Suite N°1 in Sol magg., N°3 in Do magg.). Ingresso gratuito. Si invita alla prenotazione al numero 019.824663/340.6172142 o inviando una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina e seguire le procedure sanitarie ministeriali.

Castelli, beni artistici e dimore storiche

A Mango, fino ad oggi, domenica 4 ottobre, il castello dei marchesi di Busca, ospiterà la mostra, “Giocattoli e passatempi d’epoca”, una esposizione di giocattoli antichi dal primo ’900 agli anni ’60, e l’esposizione fotografica “La notte narrata”, a cura di Serena Bosca. Nella giornata di domenica, a partire dalle 16, sarà proposta anche la lettura di favole per bambini “Nonna Marzia racconta” e alle 17 sarà presentato il libro Emotions di Virginia Bosca. Per tutto il pomeriggio sarà anche possibile gustare la merenda della nonna, con i sapori della tradizione di Langa e i vini dei produttori di Mango. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione culturale Manganum, e il ricavato verrà utilizzato per la realizzazione di una nuova parte del presepe di luce.

In una inconsueta edizione autunnale, oggi, domenica 4 ottobre, si svolgerà la X giornata Nazionale delle Dimore Storiche A.D.S.I. nella Granda si potranno visitare il

Castello di Sanfrè, la Tenuta Berroni a Racconigi, la casa di Silvio Pellico a Saluzzo e la casa Augusto e Anna Maria Radicati di Mormorito a Saluzzo.

Info e prenotazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/sezione-visite-dimore-piemonte



Il progetto dei “Sentieri dei Frescanti” questo fine settimana propone ora un vero e proprio tour del barocco fra architettura e arte. Si terrà oggi, domenica 4 ottobre, coinvolgendo questa volta le realtà di Guarene e Castagnito, alla scoperta di affreschi e architetture barocche.

Due splendidi esempi di Barocco piemontese a 10 minuti di macchina l’uno dall’altro: un viaggio alla scoperta delle delizie del Barocco, fra architetture vertiginose e trompe l’oeil che circondano maestosi affreschi, giochi di prospettive ed enigmi irrisolti.

A Guarene, la monumentale confraternita dell’Annunziata sarà visitabile dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18: mentre la cappella di San Bernardo a Castagnito rimarrà accessibile continuamente dalle 10 alle 18. Ingresso libero e gratuito, in ambedue i casi: una buona occasione per organizzare un’intera giornata tra queste colline.

Oggi è anche in programma il secondo Open Day della Cappella cimiteriale di San Ponzio Diacono a Monticello d’Alba, alla scoperta degli affreschi più antichi del Roero.

Approfondimenti e info: www.sentierideifrescanti.it e www.facebook.com/sentierideifrescanti