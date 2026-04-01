A Demonte visite ed esami gratuiti grazie ai soci medici volontari del Rotary Club Cuneo 1925

Nell’ambito del progetto di medicina digitale per la prevenzione e la cura nei territori decentrati, sono disponibili da oggi sul sito di Doctor App le prenotazioni per visite ed esami gratuiti offerti dai soci medici volontari del ROTARY CLUB CUNEO 1925.

Le attività si svolgeranno sbato 18 aprile a Demonte, presso l’edificio del Palazzo Borelli, con l’obiettivo di portare servizi di prevenzione e controlli sanitari anche nelle aree territoriali più decentrate, grazie all’impegno volontario di professionisti sanitari soci del Club e all’utilizzo di strumenti digitali per l’organizzazione delle prestazioni.





L’iniziativa è realizzata con il contributo del Distretto Rotary 2032 e con il supporto organizzativo del Rotaract e Interact Club Cuneo Provincia Granda.

Le prestazioni prenotabili sono:

Elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa

Esami ematochimici: Emoglobina glicata Colesterolo totale Trigliceridi LDL-colesterolo

Ecodoppler dei tronchi sovraortici

Fundus oculi

Ecografia tiroidea

Valutazione psicologica

Valutazione del rischio ictus

Le prenotazioni sono disponibili a partire da oggi attraverso il sito Doctor App.

Un ringraziamento particolare va al sindaco di Demonte, Adriano Bernardi, per la collaborazione e alle farmacie di Demonte, Gaiola e Vinadio per il prezioso sostegno logistico.





Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione è possibile consultare la piattaforma Doctor App oppure contattare il servizio clienti all’indirizzo e-mail customer@doctorapp.it o tramite WhatsApp al numero 320 644 8062.

In allegato sono disponibili alcune fotografie del progetto realizzato lo scorso anno nella stessa location.