La guitarra flamenca di Roberto Margaritella e la ballerina Anna Sinel evocano i “Colores del Flamenco” ad Alba

La rassegna concertistica “Intorno alla chitarra” celebra da diciannove anni la ricchezza e la versatilità della chitarra nel suggestivo Coro della Maddalena, in via Vittorio Emanuele ad Alba.

Cinque appuntamenti — il 10 e 17 aprile, l'8, 15 e 22 maggio — offriranno agli amanti della chitarra un viaggio sonoro tra culture e secoli, immersi in un contesto di straordinario fascino storico.

La direzione artistica è del maestro Ignazio Viola. Opening act: allievi e ex allievi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba.

Il primo concerto è venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, con “Colores del Flamenco”.

Roberto Margaritella alla guitarra flamenca e la ballerina Anna Sinel racconteranno la Spagna del ’900 in un percorso coreutico-musicale, dove il mondo del Flamenco incontra e si fonde con quello Classico.

Ascolteremo la celeberrima Asturias, in veste Flamenca per risaltare lo stile di Granada al quale Isaac Albeniz si ispirò e Malagueña in versione “Por Verdiales”. Non mancheranno brani di Francisco Tarrega, Ramon Montoya ed altri appartenenti alla più pura tradizione Flamenca.

Ingresso gratuito per i minorenni. Per tutti gli altri spettatori è previsto un contributo di € 5, comprensivo di tessera associativa ASAMIMUS.

La rassegna è organizzata dall’Associazione ASAMIMUS in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.