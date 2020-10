Operazione “Nero Wolf”: due uomini a processo accusati di traffico illecito di cuccioli di cane

“Nel 2016 avevamo ricevuto delle segnalazioni da parte di tre privati che l’anno precedente avevano acquistato presso l’allevamento intestato a P.D. -titolare formale- un cane ciascuno di razza Cavalier-King. Le tre donne, presentandoci i documenti, tra cui le schede di identificazione dell’animale, si sono rivolte a noi in quanto i cuccioli presentavano dei problemi di salute. Le schede di identificazione riportano due sezioni: nella prima il proprietario dichiara la nascita del cane e richiede l’identificazione con il microchip e la seconda sezione viene firmata dal veterinario che indica le caratteristiche dell’animale. I cani acquistati risultavano però essere nati presso l’abitazione delle donne acquirenti: questo ci ha insospettiti. Non vi era menzione dell’allevamento di cui ci avevano parlato e mancava la dichiarazione di passaggio di proprietà tra venditore e compratore" queste le parole del brigadiere Gallizio, citato come teste dal p.m. Aberto Braghin, che il 5 ottobre hanno aperto la fase istruttoria del processo che vede imputati B.C., uomo cuneese, e M.D., presunto trafficante goriziano residente in Ungheria.

Il capo di imputazione prevede che entrambi rispondano dell’accusa di traffico illecito di animali da compagnia e che solo B.C. risponda di riciclaggio, frode ed esercizio illecito di una professione.

Gli accertamenti cominciati nel 2016, avevano permesso agli inquirenti, attraverso intercettazioni telefoniche e videocamere, di venire a conoscenza di un traffico illegale di cani di razza da cui si è risaliti ad un'altra attività illecita ,del medesimo tipo, con fulcro a Bologna.

In particolare, secondo le ricostruzioni degli inquirenti sentiti come testimoni, i cuccioli sarebbero stati prelevati dall’Est Europa e attraverso l’intermediazione di M.D., titolare di un allevamento in Ungheria, sarebbero stati condotti clandestinamente in Italia da B.C., e qui messi sul mercato a prezzi irrisori. Le vere origini dei cuccioli venivano omesse attraverso la falsificazione di documenti. Molti animali si ammalavano o morivano durante il viaggio: conseguenze date sia dalle condizioni di trasporto che dai pochi giorni di vita di alcuni. Le schede identificative venivano compilate da una veterinaria cuneese che, accusata dell’esercizio abusivo della professione, in fase di udienza preliminare, ha chiesto il patteggiamento della pena.

“Dalla perquisizione effettuata a casa di B.C. siamo riusciti a risalire alla libera professionista che compilava le schede identificatrici dei cuccioli che in un secondo tempo venivano consegnate agli acquirenti. Abbiamo trovato anche numerose schede in bianco dove compariva solo la firma e il timbro della veterinaria, una busta con del denaro su cui c’era scritto “acconto Basset Hound”, numerose schede telefoniche ungheresi e un passaporto canino falso. Inoltre, sono state reperite confezioni di microchip, siringhe vuote, bisturi e forbici chirurgiche e vari farmaci: attraverso le intercettazioni telefoniche infatti siamo riusciti a comprendere che B.C. nello stesso giorno in cui si recava in Ungheria per prelevare i cuccioli, inseriva loro personalmente il microchip” ha raccontato il brigadiere.

“Abbiamo individuato - ha aggiunto il testimone - tre o quattro razze per la comparazione genetica tra i presunti genitori presenti nell’allevamento intestato a P.D. e i cuccioli venduti. Per i 22 Cavalier King non c’era nessuna compatibilità, neanche per i 15 bulldog francesi e i 7 chow chow”.

L'udienza si è conclusa con il rinvio al 25 febbraio per l’ascolto dei testimoni del pubblico ministero e della difesa.