Le crociere della Polaris Viaggi guardano prima di tutto alla sicurezza del cliente

Dopo il lungo attracco nei porti imposto dall’emergenza Coronavirus, le crociere sono finalmente ripartite. E le navi da crociera, può sembrare paradossale ma non lo è, sono diventate uno dei luoghi più sicuri e protetti. Abbiamo preso ad esempio una della maggiori compagnie: la Costa Crociere.

Per far vivere al proprio cliente una vacanza indimenticabile ed in completa serenità, il team di salute e sicurezza e un gruppo di esperti scientifici indipendenti della Costa ha sviluppato il Costa Safety Protocol. Si tratta di un protocollo a tutela della salute che integra nuove procedure operative adeguate alle esigenze di risposta alla situazione COVID-19, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali ed internazionali.

Inoltre, la Costa è stata la prima compagnia di crociera ad aver ottenuto la Certificazione Biosafety Trust dal Rina e segue tuttora con attenzione le indicazioni di sicurezza della Cruise Lines International Association.

Il check in è completamente online e apre 72 ore prima della tua partenza. Per ricevere il biglietto crociera, è necessario completare un questionario di auto certificazione sul tuo stato di salute.

Gli orari di imbarco sono scaglionati per facilitare il rispetto delle corrette distanze sociali e garantirti un imbarco sicuro. Per questo la puntualità è importante.

Al terminal d’imbarco il viaggiatore è atteso da un rapido screening sanitario, che prevede il controllo della temperatura corporea e un test diagnostico Covid (tampone), previsto per tutti gli imbarcanti.

Il numero di passeggeri a bordo è ridotto per agevolare il distanziamento sociale e garantirti una crociera sicura e piacevole, mentre gli spazi comuni e relax sono rimodulati per poterne godere a pieno nella giusta sicurezza: per questo sono accessibili ad un numero limitato di persone alla volta.

La segnaletica presente in tutte le aree della nave ad alto traffico ed il personale di bordo ti aiutano a muoverti agevolmente, mantenendo le corrette distanze di sicurezza.

In quest’ottica che fa giustamente della sicurezza di viaggiatori ed equipaggio l’obiettivo principale si è inserito a pieno titolo la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte che è tornata a cavalcare il mare con le sue appetibili proposte.

Il 14 novembre salperà la “Crociera degli agricoltori”, il 22 novembre, riservata ai single, salperà la “Crociera: incontriamoci a bordo” a 349 euro, il 5 dicembre la “Crociera dei Mercatini di Natale” ed il 26 dicembre la “Crociera di Capodanno” ad un pezzo davvero straordinario: 690 euro.

Per ulteriori informazioni e conoscere quelle che saranno le prossime mete delle crociere targate Polaris Viaggi, l’agenzia mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396). E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi,it