Francesco Hellmann è il nuovo presidente del Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita

È l’avvocato penalista Francesco Hellmann il nuovo presidente del Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita per l’anno 2025-2026.

Il passaggio di consegne è stato ufficializzato venerdì 27 giugno al termine dell’assemblea dei soci che ha concluso il programma sociale.

Socio del club dal 2021, per tradizione legato al sodalizio a cui apparteneva anche il padre, succede a Pietro Rabbia, presidente nel corso dell'ultimo anno.

"Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno accordato - afferma l’avvocato saluzzese che porterà avanti i services degli anni passati in ambito sociale, sanitario, a sostegno del volontariato del territorio e con l’attenzione alle scuole.

"Sempre con il focus su quello che è l’impegno di lunga data del Lions, volto a migliorare la vita delle persone ipovedenti e a prevenire la cecità.

Come lo scorso anno - continua Hellmann- quando il club in collaborazione con l’Asl, nell’ambito della camminata sportiva-solidale Fitwalking del cuore, attivò un'azione di screening per l’individuazione del diabete, anche il prossimo anno verrà messa in campo un'iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione, in campo medico".