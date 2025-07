Saluzzo, stasera il "cinema all’aperto" con il film “C’è ancora domani” al parco Tapparelli

L'appuntamento con il cinema all’aperto a cura della Fondazione Bertoni nel calendario di "Saluzzo Estate 2025" propone stasera, mercoledì 2 luglio, il film di Paola Cortellesi: “C’è ancora domani” uscito nelle sale nel 2023, che racconta la condizione della donna nell’immediato dopoguerra.



La proiezione, ad accesso gratuito, avrà inizio alle 21 nel parco Tapparelli (via Trieste 23). L’organizzazione informa che è possibile munirsi di coperte e stuoie, per guardare la pellicola comodamente.

La rassegna continuerà mercoledì 9 luglio, sempre alle 21 nei Giardini via Pignari con il film “Un mondo a parte” scritto da Riccardo MIlani. Nel cast Virginia Raffaele e Antonio Albanese.

Mercoledì 16 luglio nella frazione di Cervignasco la rassegna di "Cinema all’aperto" proporrà Kung Fu Panda 4 e mercoledì 23 luglio sempre alle 21 a Villa Radicati Belvedere (via San Bernardino 17 a Saluzzo) il film "Manodopera" con CineCamper. Grazie all'utilizzo della stop motion e di pupazzi in plastilina alti 23 centimetri, il film racconta con dolcezza, ma anche con precisione storica, l’emigrazione italiana in Francia di coloro che vennero definiti come gli "ultimi".

<figure class="image image_resized" style="width:99.99%;"> </figure>Mercoledì 30 luglio nel Borgo Maria Ausiliatrice, verrà proiettato il film “Cattivissimo me 4” e mercoledì 6 agosto nei Giardini Hans Clemer di via Barge la pellicola "Wonka", il racconto di formazione di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka.

<figure class="image image_resized" style="width:100%;"> </figure> A chiudere la rassegna di cinema all’aperto sarà mercoledì 13 agosto a Castellar il film “Il maestro che promise il mare” con la storia e i metodi di insegnamento di Antoni Benaiges, maestro delle scuole elementari di origini catalane a cui viene assegnata una pluriclasse a Bañuelos de Bureba (Burgos).