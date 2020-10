A Rifreddo si cercano bancarelle per la Sagra d'autunno

In occasione della Sagra d’Autunno e Giornata Contadina 2020 di Rifreddo, il comune organizza una manifestazione con bancarelle di qualsiasi tipologia tra cui commercianti, hobbisti, produttori provenienti dal mondo agricolo e prodotti locali.

La stessa avrà luogo in piazza della Vittoria per tutta la giornata di domenica 25 ottobre 2020 e gli organizzatori fanno sapere che non ci sono limiti di misure delle bancarelle. La partecipazione all’evento sarà completamente gratuita mentre l’iscrizione per la dovrà avvenire attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul portale www.comune.rifreddo.cn.it, sezione “Modulistica”. Andando più nel dettaglio l’edizione 2020 della sagra si caratterizzerà, oltre al mercatino, per l’esposizione di: capi di bestiame, trattori e macchinari agricoli d'epoca nonché per la possibilità di pranzare con il menù “Contadino” presso il ristorante “Lo Scandaj” e la premiazione degli allevatori locali. Non mancheranno poi le caldarroste a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rifreddo, i laboratori e gonfiabili per bambini, le fisarmoniche itineranti ed una buona dose di cioccolata calda e vin brulè per tutti. Per maggiori informazioni contattare Elia al 393/4871813.