L'Università brasiliana di Viçosa studia e apprezza il modello di Alba Città Creativa Unesco

Martedì 20 gennaio, in occasione della visita del professor Magnus Luiz Emmendoerfer dell’Universidade Federal de Viçosa (Brasile), si è tenuto nel palazzo comunale di Alba un incontro che ha riunito i principali protagonisti albesi che cooperano ai progetti promossi nell’ambito di “Città Creativa UNESCO per la Gastronomia”.

Il professore della cattedra Unesco dell’università brasiliana sta conducendo uno studio riguardante diverse città che, come Alba, sono state riconosciute dall’UNESCO quali città creative per la gastronomia così come le altre città italiane Parma e Bergamo.

L’analisi, condotta dal prof. Emmendoerfer, si concentra sui sistemi di gestione delle attività promosse dalle città insignite in ambito UNESCO specialmente con riguardo agli obiettivi dell’agenda 2030.

Alla riunione erano presenti oltre all’assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini: Annalisa Ricciardi, focal point per Alba Città Creativa UNESCO e rappresentante dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera di Alba; Antonio Degiacomi, presidente del Centro Nazionale Studi sul Tartufo; Marco Scuderi, funzionario Marketing del territorio ACA e direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, e Giulia Pelassa, project manager dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato.

Dice il professor Magnus Luiz Emmendoerfer: «La visita istituzionale al Comune di Alba ha consentito di comprendere concretamente come la città strutturi politiche pubbliche innovative in grado di integrare gastronomia, turismo e sviluppo sostenibile, con un profondo rispetto e collaborazione. Alba si consolida come riferimento internazionale nel valorizzare i prodotti del territorio, principalmente tartufi, vini e grani laddove le esperienze enogastronomiche, alla luce della tradizione, divengono vettori di sviluppo sostenibile. Si tratta di un modello coerente con l’Agenda 2030, capace di generare impatti positivi sul benessere, sulla qualità della vita e di ispirare altre città nel mondo con le sue attività collaborative. Nella città di Alba è evidente l’esistenza di una rete diversificata di collaborazioni che coinvolge l’amministrazione pubblica, le associazioni, le imprese e la società civile in grado di rafforzare nello stesso tempo la missione dell’UNESCO. La città articola i suoi progetti come strumento di rigenerazione del territorio urbano e rurale, anche quelli promossi dal riconoscimento di città creativa, integrando educazione, innovazione e tecnologia ed interagendo con altre città creative in Italia e all’estero. Queste azioni sono in grado di rafforzare il riconoscimento conferito dall’UNESCO ad Alba come Città Creativa della Gastronomia, che può scambiare buone pratiche nell’ambito di altri programmi e con città di diverse nazioni, anche fuori dall'Europa, così come la Cattedra UNESCO in Economia Creativa e Politiche Pubbliche dell'Università Federale di Viçosa ed altre città del Brasile»



