"Grazie al dottor Costamagna per la professionalità e le cure: un faro in un momento di buio"

Egregio Direttore,

la presente lettera per fare un elogio personale allo Psichiatra, Dott. Silvio Costamagna di Saluzzo, dove ho potuto apprezzare doti di professionalità, ma soprattutto di grande umanità nel mio lungo percorso di cura trasformando un momento buio in un punto luce.

Dottore la ringrazio per la sua grande disponibilità, per l'ascolto e la pazienza: la sua eccezionale cura e dedizione hanno fatto davvero la differenza nella mia vita.

Grazie per avermi guidato con fiducia verso il mio recupero, di lei ho potuto apprezzare la sua capacità di unire una preparazione eccellente a una rara umanità, con la quale si è preso cura prima della persona e poi della mente.

Con profonda stima e gratitudine per il prezioso aiuto ricevuto.

Un paziente