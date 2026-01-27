 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 09:34

Saluzzo, abbattute tre betulle nell’area verde di via Torino

Erano compromesse. Concluso l’intervento sull’area verde e giochi. La vicesindaca Neberti: "Scelta complessa, ma non rinviabile"

Erano state oggetto di discussione sui social. 

Ieri mattina si è concluso l’intervento di abbattimento di tre betulle nell’area verde e giochi di via Torino.

"La decisione è stata presa in seguito ai risultati dell’analisi VTA  (che ha portato la classificazione delle piante in classe D per le quali è previsto l'abbattimento) predisposta dall’agronomo che segue l’Amministrazione comunale - spiega la vicesindaca Francesca Neberti -. Dalla stessa si è constatata la necessità di tagliare le tre betulle, strutturalmente compromesse.

Una scelta complessa, ma non rinviabile per garantire la sicurezza delle persone che frequentano l’area. Amministrare significa scegliere, anche quando le scelte sono impopolari, evitando rischi che sarebbero stati inaccettabili.

 Un ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale diretto da Flavio Tallone, al consulente agronomo Moreno Dutto e alla ditta Vivai Superga, incaricata per il lavoro svolto con competenza e responsabilità".

 Nei prossimi mesi l’area sarà ancora oggetto di interventi per una riqualificazione complessiva anche delle attrezzature di gioco.

