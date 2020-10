In Val Tanaro in 15 ore è scesa più pioggia che nei tre giorni di alluvione del 2016

Tra il 2 e il 3 ottobre 2020 il Piemonte è stato interessato da precipitazioni eccezionali per intensità che hanno interessato l’intera regione, con particolare insistenza nelle zone dell’alta val Tanaro, biellese, vercellese e nel verbano.

La fase di maltempo ha avuto nella giornata del 2 ottobre le precipitazioni più intense, in particolare sul settore settentrionale della regione e al confine con la Liguria nell’alta val Tanaro.

I valori registrati rappresentano a livello di stazione più del 50% della precipitazione media annuale.

Non solo pioggia, ma anche vento fortissimo. Al punto che al Colle San Bernardo è stata registrata una delle raffiche più forti di sempre: 138km/h.

Nei settori meridionali, in particolare nell’Alto Tanaro, si sono avuti incrementi molto repentini e significativi sia lungo l’asta principale del Tanaro che sul reticolo secondario. In particolare agli idrometri di Ponte di Nava e Garessio sono stati superati i valori storici del 2016, rispettivamente 5,32m e 5,93 m contro 4,67m e 5,19m del 2016. In 15 ore è scesa più pioggia che in tre giorni. Nell'alluvione del 1994 scese più pioggia, ma in oltre 36 ore.

Una pioggia così violenta e intensa non se la ricorda nessuno.

Anche il reticolo secondario ha fatto registrare valori di livello eccezionali, in particolare il torrente Vermenagna e il Corsaglia.