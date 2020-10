Savigliano: presentato lo Sportello Evoluzione, per accompagnare i negozi di vicinato verso una nuova comunicazione (VIDEO)

Fornire gli strumenti per capire come comunicare in maniera efficace alla clientela il proprio prodotto. Questo è l’obiettivo del nuovo Sportello Evoluzione, presentato questa mattina presso la Confcommercio di Savigliano. Un progetto realizzato grazie al sostegno del Rotary Club di Savigliano e alla Banca CrSavigliano, che consentirà ai negozi di vicinato di avere un supporto per affrontare le nuove sfide anche dopo la crisi covid-19.

“E’ un progetto nato dall’esigenza di far ripartire le imprese dopo l’accelerazione del Covid - spiega il direttore Ascom Savigliano Livio Raballo -. Abbiamo riscontrato la necessità di fare una comunicazione diversa dalla precedente. Per questo è importante un supporto, molte imprese necessitano di essere assistite in questo cambiamento epocale. La crisi era già in atto ma appunto il covid ha dato un’accelerata repentina a cui bisogna far fronte con un’altrettanto veloce reazione”.

Come funziona? Lo sportello gratuito per tutti gli associati Ascom è punto di riferimento per tutta l’area del saviglianese e si compone di una prima fase di “triage”. Il commerciante potrà rivolgersi all’operatore dello sportello, spiegando le proprie necessitò e le problematiche che sta affrontando, dopodiché sarà indirizzato sulle specifiche tematiche di consulenza o di formazione in modo tale da rendere più efficace possibile la comunicazione. Si rivolgerà alle medie e alle piccole imprese, di fatto quelle più danneggiate anche dalla crisi dell’emergenza sanitaria.

“La pandemia - aggiunge il presidente Rotary Club Giovanni Testa - ha obbligato tutti a cambiare il modo di lavorare. Anche noi abbiamo cambiato l’indirizzo dei nostri service. Nei mesi scorsi abbiamo fatto alcuni progetti direttamente sulla sanità come donazioni di mascherine e sanificatori per l’ospedale di Savigliano. Guardando a novembre abbiamo deciso di differenziare, ovvero dare supporto su ambiti diversi. Abbiamo quindi guardato alla scuola e all’ambito economico, colpito duramente da questa situazione. Nel mese di aprile e maggio, eravamo in contatto con Ascom per mettere a punto progetto coerente con le direttive Rotary, ma anche fosse di aiuto al commercio. Far ripartire le attività chiuse per mesi è stato davvero difficile. In questa prima fase questo strumento sarà diviso in capitoli, il primo obiettivo sarà fornire supporto ai negozi di vicinato per affrontare il cambiamento, il secondo sarà legato ai nostri centri storici da recuperare e riqualificare, il terzo sarà trasformare la crisi in nuove opportunità”.

“Il nostro non è solo un supporto finanziario - conclude il direttore generale di Banca Cr Savigliano, Emanuele Regis - ma è un progetto che osserveremo con grande attenzione, perché noi siamo anche un piccolo negozio, siamo una banca di territorio e affrontiamo le stesse problematiche dei negozi di vicinato Non possiamo usare in modo massiccio i canali di comunicazione, ma dobbiamo essere riconoscibili nella nostra territorialità ed essere nel radar del cliente quando deve fare qualcosa. Il progetto riscontrava le nostre problematiche degli ultimi tre anni. Far sapere al cliente che esisti è l’obiettivo finale”.

Lo sportello è già attivo da oggi e coloro che sono interessati possono rivolgersi alla sede di Confcommercio Savigliano.