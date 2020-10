Santa Vittoria d'Alba conferisce la cittadinanza onoraria allo scultore Gioachino Chiesa

"Per il forte legame con il suo paese e il prestigio artistico locale e internazionale conseguito grazie alla valorizzazione delle sue opere".

Con queste motivazioni l'Amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba ha deciso di conferire, sabato 17 ottobre, alle ore 16, la cittadinanza onoraria all'insigne scultore Gioachino Chiesa.

Cavaliere della Repubblica per meriti artistici è membro dell'Accademia Tiberina di Roma, dell'Accademia dei Cinquecento e dell'Accademia Tearina di Pescara.

La sua attività artistica inizia negli anni '60 con la partecipazione a numerose mostre in Italia e all'estero.

Sono centinaia le opere - in particolare monumenti pubblici di vario genere - realizzati e presenti in musei e gipsoteche, come quelli dedicati: ai caduti nel cimitero di Bra, ai quattro carabinieri nel cimitero di Volpiano, a Padre Pio a Bra, ed una Via Crucis per la chiesa dell'istituto Ferrero della città di Alba.