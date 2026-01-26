La squadra di pallavolo dei "Sensa Doit" in campo a Saint Vincent

E’ ripresa l’attività agonistica della squadra dei “Sensa doit” del Centro Diurno di Saluzzo (DSM ASL CN1 Area Nord) collegata al Volley Saluzzo, che partecipa agli eventi organizzati dalla UISP Regionale – Sport per tutti.

Dopo i primi due concentramenti della stagione, disputatisi rispettivamente a Cuneo e nel Torinese nel mese di ottobre e novembre 2025, giovedì 22 gennaio il raggruppamento è stato riproposto, questa volta a Saint Vincent, nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Orso. Anche in questa occasione grande presenza di partecipanti e ben sei formazioni si sono affrontate nella giornata: oltre alla squadra saluzzese erano presenti le formazioni di Aosta, di Mondovì-Cuneo, di Moncalieri, di Chieri e di Piscina (Pinerolo).

Le squadre sono state divise in due gironi ed ogni sestetto ha disputato quattro o più incontri di un set cadauno.

Il gruppo saluzzese dei “Sensa doit”, nonostante alcune assenze, ha ben figurato in quella che è stata una bella giornata di sport, in amicizia e condivisione, che fa parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale”, inseriti nei programmi delle diverse A.S.L. territoriali.

Un 2026 iniziato sotto i migliori auspici con un calendario che prevede più “concentramenti” che porteranno alla fase finale nazionale nel mese di giugno.

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 16 febbraio e si svolgerà proprio a Saluzzo, presso il Palazzetto di Via della Croce. Una tradizione che si rinnova ed a cui hanno già dato la propria adesione tutte le squadre della Regione che danno vita a questa importante attività agonistica che va ben oltre il puro aspetto sportivo.