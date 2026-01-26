Giorno della Memoria: il Liceo "Pellico Peano" di Cuneo alla cerimonia del Quirinale

Il liceo classico e scientifico di Cuneo parteciperà alla cerimonia del Quirinale, presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il Giorno della memoria.

Una delegazione composta dall'allieva Angelica Bodino, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico, e dal preside Alessandro Parola (nella foto sotto) è stata invitata dal Ministero dell'istruzione e del merito a presenziare a Roma all'evento istituzionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto.

Durante la celebrazione, che si svolgerà martedì 27 gennaio alle ore 11 alla presenza delle più alte cariche dello Stato e che verrà trasmessa in diretta su Rai Uno, Angelica Bodino avrà la possibilità straordinaria di dialogare con la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

“È con viva gioia e grande commozione che ci rechiamo al Quirinale – commenta il preside Parola – e con noi portiamo idealmente tutta la comunità del nostro Liceo. Sono certo che sarà un’esperienza indimenticabile, di cui siamo profondamente grati al Ministero dell’istruzione e del merito”.

La partecipazione alla cerimonia rappresenta una delle attività a cui il liceo cuneese ha aderito e che hanno visto, tra le altre iniziative, il coinvolgimento di due studenti al Viaggio della Memoria, dal 15 al 21 gennaio scorso, mentre un altro significativo numero di allievi sta partecipando al progetto Pro Memoria Auschwitz, che culminerà nel viaggio verso Cracovia e l'ex lager di Auschwitz-Birkenau.