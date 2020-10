In casa 13 piante di marijuana alte due metri e 1,3 chili di sostanza: arrestato 19enne di Peveragno, "beccato" grazie al fiuto di un poliziotto

T.F., 19enne di Peveragno, nella giornata di ieri è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari, accusato di detenzione, produzione e spaccio di droga.

Tutto ha preso il via da un caso fortuito. Un poliziotto della Mobile di Cuneo, a passeggio nel suo tempo libero per le strade di campagna della zona, ha avvertito un forte odore di marijuana nell'aria. Ha segnalato la cosa, capendo da dove potesse provenire e, dopo alcune verifiche, è quindi scattata la perquisizione in un cascinale alle porte del paese.

Qui i poliziotti della Mobile hanno trovato una coltivazione di 13 piante cariche di infiorescenze alte quasi due metri. In una tavernetta attigua all'abitazione, che il giovane divide con i genitori e altri due fratelli, un locale allestito di tutto punto, con centrifuga, lampade per essiccare la sostanza, materiale per il confezionamento sottovuoto e ben 1,3 chili di sostanza già pronta per essere messa sul mercato.

In corso di valutazione la posizione dei familiari del giovane, già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti specifici.