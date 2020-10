Partivano da Cuneo per spacciare ad Alba e nei paesi del Roero: arrestati due giovanissimi

Sono stati arrestati e si trovano ora ai domiciliari, con obbligo di dimora, due giovanissimi ragazzi di Cuneo, abituali spacciatori nella zona di Alba e nei paesi del Roero.

L'arresto è dei giorni scorsi. I due ragazzi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. L'operazione nasce dai controlli predisposti nel centro storico di Alba, dove di sera e specialmente nei weekend si sono registarti episodi di risse, assembramenti e interventi dei sanitari per persone in stato di alterazione psicofisica.

Durante i controlli dello scorso fine settimana la Polizia ha notato questi due ragazzi nei pressi di una piccola abitazione nel centro cittadino, dove c'era un via vai di persone. Scattata la perquisizione, all'interno hanno trovato 150 grammi di droga, suddivisa in 12 confezioni con all'interno altri piccoli involucri, pronti per essere venduti in città.

Non solo, in casa anche una groundbox, qualche piantina, bilancino e materiale per il confezionamento.