Lo scambio di crypto hackerato KuCoin torna a registrare i dati crypto di depositi e prelievi

KuCoin è in parte in grado di reintegrare i prelievi di crypto dopo un grave hackeraggio.

Così come KuCoin ha comunicato ufficialmente il 7 ottobre, la piattaforma ha completato gli aggiornamenti di sicurezza del database per i principali sistemi di crypto come Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT).

Successivamente all'aggiornamento, KuCoin è tornata a fornire il servizio di deposito e recupero di BTC, ETH e USDT con base ERC-20. L'annuncio prevede che l'USDT in funzione su altri blockchain come EOS, Tron e Omni sia ancora non disponibile per i prelievi. KuCoin ha affermato: