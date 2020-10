Un caso positivo Covid, chiude per una settimana l'intera scuola media di San Rocco Castagnaretta

E' stata confermata nel consiglio straordinario tra i docenti e la dirigenza conclusa nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre, la chiusura totale del plesso della scuola media di San Rocco Castagnaretta a seguito di un caso accertato di Covid in una classe.

L'istituto comprensivo chiuderà per una settimana e le lezioni torneranno - come nel periodo di lockdown - a svolgersi con le modalità della Dad.

Tutte e sei le classi, in via precauzionale, sono coinvolti dalla chiusura perché troppi gli insegnanti coinvolti nella classe in questione. I tamponi agli studenti e agli insegnanti della classe coinvolta dal caso Covid saranno effettuati tra la giornata di oggi e domani.